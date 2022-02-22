LoL’de Trundle CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın kelimenin tam tabiriyle “Trol” karakteri olan Trundle, karşısında aldanıp gardınızı düşürmemeniz gereken karakterlerden bir tanesi. Nitekim kendisinin varoluş amacı 1’e1 savaşlara girmek olabilir.

Trundle ağırlıkla ormancı rolünde ve üst koridorda karşımıza çıkan bir karakter ve bu karakter gerçekten birilerine kafa göz vurmak için League of Legends’da diyebiliriz. Yetenekleri de bunu destekler nitelikte.

Trundle ormancı rolünde yaratıkları çok rahat ve sorunsuz bir şekilde kesebilmesinin yanı sıra üst koridor da oynarken de 6. seviyeye ulaştıktan sonra 1’e1 savaş konusunda adeta canavar oluyor. Gelin şimdi Trundle CT'lerine, güçlü ve zayıf özellikleri ile yeteneklerine yakından bakalım.

Trundle CT’leri: Trundle’a karşı güçlü olan karakterler

Akali

Singed

Kindred

Shaco

Quinn

Trundle genel anlamda 1’e1 savaş konusunda güçlü bir karakter olsa da birilerini kovalamakta sıkıntı yaşayabiliyor. Üstelik bu sıkıntıyı hareketlilik konusunda çok zayıf olmadığı halde yaşayabiliyor. Tabii ki burada çok spesifik örnekler mevcut. Kindred’ın Q yeteneğini çok aktif kullanabilmesi, veya Quinn’in Q yeteneği ile rakibini kör edebilmesi gibi.

Trol Kralı Trundle’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Kralın Hakkı: Yakınındaki bir rakip birim katledildiğinde, Trundle birimin azami canının yüzdelik bir kısmını iyileşme olarak kazanır.

Yakınındaki bir rakip birim katledildiğinde, Trundle birimin azami canının yüzdelik bir kısmını iyileşme olarak kazanır. Q / Kopar: Trundle rakibini ısırarak hasar almasına ve kısa süreliğine yavaşlamasına yol açar, ayrıca rakibin Saldırı Gücünün bir kısmını sömürür.

Trundle rakibini ısırarak hasar almasına ve kısa süreliğine yavaşlamasına yol açar, ayrıca rakibin Saldırı Gücünün bir kısmını sömürür. W / Donmuş Krallık: Trundle hedef konumda krallığını ilan ederek, burada bulunduğu sürece Saldırı Hızı, Hareket Hızı ve tüm kaynaklardan gelen iyileştirme etkilerinde artış kazanır.

Trundle hedef konumda krallığını ilan ederek, burada bulunduğu sürece Saldırı Hızı, Hareket Hızı ve tüm kaynaklardan gelen iyileştirme etkilerinde artış kazanır. E / Buzdan Sütun: Trundle’ın hedef konumda yarattığı buzdan sütun, zemini aşılmaz hale getirerek yakındaki bütün rakip birimleri yavaşlatır.

Trundle’ın hedef konumda yarattığı buzdan sütun, zemini aşılmaz hale getirerek yakındaki bütün rakip birimleri yavaşlatır. R / Dize Getir: Trundle anında hedefinin Can, Zırh ve Büyü Direncinin belli bir yüzdesini çalar. Sonraki 4 saniye boyunca çalınan Can, Zırh ve Büyü Direnci miktarı iki katına çıkar.

Çalıp çırpmayı seven Trundle’ın güçlü ve zayıf özellikleri:

Trundle’ın güçlü özellikleri:

1’e1 savaş konusunda çok güçlü olması

Orman yaratıklarını çok hızlı bir şekilde temizleyebilmesi

Rakibinden saldırı gücü, can, zırh ve büyü direnci çalabilmesi

Trundle’ın varoluş amacı 1’e1 savaşlar derken şakamız yoktu. Karakterin temel oynanış mekanikleri rakiplerinden çaldığı özellikler ile güçlü olmak diyebiliriz. Bu yüzden özellikle 6. seviyeye ulaştıktan sonra kafa kafaya Trundle ile çarpışmak düşünüldüğünden çok daha zor olabiliyor.

Trundle’ın zayıf özellikleri:

Yeteneklerinin güçlü olmasının yanı sıra sahip olduğu ana özelliklerin (can, zırh, büyü direnci vs.) çok yüksek olmaması

Rakiple arasındaki mesafeyi kapatacak bir yeteneğe sahip olmadığı için menzilli karakterler tarafından çok rahat vurkaça tutulabilmesi

Takım savaşlarından daha çok 1’e1 savaşlarda güçlü olması

Trundle gerçekten tek başına oynayan bir karakter. Yeteneklerinin çoğu tek kişlik hedeflere dayandığı için takım savaşlarından çok 1’e1 savaşlarda gerçek gücünü gösterebiliyor. Bunun yanı sıra yetenekleri oldukça güçlü olmasına karşın karakterin ana özellikleri düşük olduğu için güçlü olma kısmı biraz da aldığı eşyalara dayanıyor. Ayrıca üst koridorda menzili ile rahat oynayabilen karakterler Trundle’ı vurkaç yağmuruna tutabiliyor.

LoL’de Trundle nasıl oynanır?

Trundle’ın Q yeteneği rakibinden saldırı gücü çalmasını sağladığı için karakterimiz özellikle fiziksel hasar şampiyonlarına karşı oldukça güçlü.

Trundle 1’e1 savaşlarda güçlü olsa da karakter özellikle 6. seviye olduktan sonra gerçek gücünü gösterebiliyor. Bu safhaya kadar zorluk yaşıyorsanız risk atmak yerine ulti yeteneğinizin açılmasını bekleyin

Trundle lokasyon bazlı savaşlarda oldukça güçlü olabiliyor. Bu yüzden olabildiğince W yeteneğinizin içinde savaşmaya çalışın

Trundle’ı iyi oynamak birazda pozisyonun iyi olmasına bakıyor. Özellikle W yeteneğinizin içinde savaşmanız kazanma şansını bir hayli arttıracaktır. Bunun yanı sıra ultinizi kullanmaktan sakın çekinmeyin ve Q yeteneğiniz hem temel hasarınızı oluşturan faktör hem de rakibin saldırı gücünü çalan faktör olduğu için bu yeteneği kullanmayı unutmanız demek, savaşı kaybetmeniz demek

Trundle’a karşı nasıl oynanır, Trundle nasıl yenilir?

Trundle ile savaşırken olduğunuz yerde savaşmak kesinlikle bir hata olur. Trundle’ı olabildiğince W yeteneğinin dışında bir alanda savaşmaya zorlamalısınız

Menzilli karakterler saldırı gücüne sahip, yakın dövüş karakterlerine göre Trundle’a karşı daha iyi üstünlük sağlayabiliyor. Trundle rakibi ile arasındaki farkı kapatmaya yarayacak bir yeteneğe sahip olmadıği için vurkaç taktikleri Trundle üzerinde işe yarayabilir

Trundle özellikle 6. seviyeden sonra 1’e1 savaşlarda daha da güçlü hale geliyor. Ulti yeteneğini üzerinizde kullandıysa savaşmak en mantıklı çözüm olmayabilir. Kaçma şansınız varsa en azından ulti yeteneğinin süresi bitene kadar savaşı soğutmanız daha mantıklı olabilir

Trundle özellikle W yeteneğinin dışında bırakıldığında karşısında oynaması daha rahat olabiliyor. Bu yüzden dövüş esnasında lokasyonunuz sürekli değiştirin. Menzilli karakterler yakın dövüş karakterlerine kıyasla vurkaç faktörüne sahip olduğu için Trundle’a karşı üstünlük sağlayabilirler. Bunun yanı sıra karakter 6. seviyeye ulaştıktan sonra ulti yeteneği savaşları çok hızlı kendi tarafında çekebilir. Bunun için mümkünse savaşı soğutup, ulti yeteneği bittikten sonra devam etmenizde fayda var.