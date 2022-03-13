Makine Mühendisliği alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katılacağı Makinistanbul, 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ilk kez 2005 yılında Kariyer Günler adıyla düzenlenen makine mühendisliği odaklı olarak düzenlenen Makinistanbul, bu yıl da 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı ve sektör hakkındaki trend konuların konuşulacağı etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsünde düzenlenecek.

Mülakat simülasyonları da yapılacak

Etkinlikte panellerin dışında Case Study’ler, Vestel ve Karsan gibi şirketlerin mülakat simülasyonları ve Otokoç, Tofaş, Bosch ve daha birçok marka ile Tea&Talk yapabileceksiniz.

Tüm bunlara ek olarak sürpriz çekilişler de katılımcıları bekliyor.

Sektörü, kendinizi daha iyi tanımak ve iş hayatına başlamadan önce kendini bir adım ileriye taşımak isterseniz burada bulunan bağlantıya tıklayarak Makinistanbul etkinliğine kaydolabilirsiniz.