MAN, Ankara’da elektrikli şehir içi ve şehirlerarası otobüs üretimi için yeni bir ürün geliştirme merkezi kurdu. Şirket, Ankara’daki tesisin bu dönüşüm sürecinde kilit bir rol üstleneceğini paylaştı. İlk eCoach modelinin ise 2026 yılında üretim hattına alınacağını da açıkladı.

MAN Truck & Bus, üretim faaliyetlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, mevcut üretim hattını yeniden yapılandırarak elektrikli şehir içi ve şehirlerarası otobüslerin üretimi için kapsamlı bir dönüşüm sürecine başladı.

Ankara’daki tesisini yeniden yapılandıran MAN, burada hem şehir içi hem de şehirlerarası elektrikli otobüslerin üretimine başlamayı planladığını açıkladı. Şirketin ilk eCoach modelinin üretimi için hedeflenen tarih ise 2026 yılı. Bu kapsamda tesisin ürün geliştirme merkezi haline getirildiği ve üretim hattının kademeli olarak eMobilite sistemine geçirildiği bildirildi.

Ankara’daki tesiste karbon nötr üretim için geri sayım başladı

Geliştirme sürecinin Ankara’daki yeni Ürün Geliştirme Merkezi’nde sürdüğünü paylaşan şirket, burada yaklaşık 830 çalışanla elektrikli otobüs projelerine yönelik Ar-Ge, prototipleme ve test çalışmaları gerçekleştirdiğini açıkladı. MAN, Lion’s City E serisinin üretimine 2025’in ortasında başlayacağını, 2026’da ise Lion’s Coach E modelini üretim hattına dahil edeceğini belirtti.

MAN Truck & Bus, elektrikli araç üretimini yalnızca ürün tarafında değil, üretim süreçlerinde de desteklemek istediğini paylaştı. Şirket, Ankara’daki tesiste güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara geçiş yapacağını açıkladı. Aynı zamanda 2030 yılına kadar bu tesisteki üretimi karbon nötr hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.