Araç içi teknolojilerini geliştirmek isteyen sürücüler için multimedya sistemleri artık vazgeçilmez ekipmanlar arasında yer alıyor. Maslak’ta hizmet veren araç multimedya firmaları; Apple CarPlay, Android Auto, geri görüş kamerası, navigasyon, ses sistemi ve ekran montajı gibi birçok alanda profesyonel çözümler sunuyor. Bu rehberde 2026 yılında tercih edilebilecek işletmeleri ve seçim yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları bulabilirsiniz.

Araç multimedya sistemleri, sürüş konforunu ve güvenliğini artıran en popüler otomobil teknolojileri arasında yer alıyor. Apple CarPlay, Android Auto, geri görüş kamerası, navigasyon ve gelişmiş ses sistemleri sayesinde sürücüler hem daha keyifli hem de daha fonksiyonel bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor. Bu nedenle araç sahipleri, profesyonel montaj ve kaliteli ekipman sunan firmalara yönelmeyi tercih ediyor.

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İstanbul'un otomotiv sektöründeki önemli merkezlerinden biri olan Maslak, araç multimedya sistemleri konusunda geniş hizmet seçenekleri sunuyor. Bölgede faaliyet gösteren işletmeler; multimedya ekran montajı, araç içi ses sistemleri, kamera çözümleri ve çeşitli elektronik yükseltmeler gerçekleştiriyor. Ancak doğru firmayı seçerken kullanılan ürünlerin kalitesi, montaj deneyimi ve satış sonrası destek gibi kriterleri göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor.

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Maslak'ta Araç Multimedya Sistemi: Neden Yükseltime Yapılmalı? - 2026

Orijinal Fabrika Ekranı mı, Aftermarket Multimedya mı? Karşılaştırma

Orijinal fabrika ekranları, araçla tam uyumlu çalışmaları ve üretici standartlarını korumaları sayesinde güvenilir bir kullanım sunar. Aftermarket multimedya sistemleri ise genellikle daha büyük ekran, Apple CarPlay, Android Auto ve ek uygulama desteği gibi gelişmiş özelliklerle öne çıkar. Seçim yaparken bütçe, beklentiler ve montaj kalitesi birlikte değerlendirilmeli; kaliteli bir aftermarket ürün, birçok araçta fabrika sistemine göre daha fazla işlev sunabilir.

Android Auto ve Apple CarPlay: Maslak'ta Kurulum Nasıl Yapılır?

Android Auto ve Apple CarPlay kurulumu için öncelikle aracın veya taktırılan multimedya sisteminin bu teknolojileri desteklediğinden emin olmak gerekir. Apple CarPlay için iPhone’u USB kablosu veya kablosuz bağlantı ile sisteme bağladıktan sonra ekrandaki eşleştirme adımlarını takip etmek yeterlidir. Android Auto’da ise Android Auto uygulaması ve gerekli izinler aktif olmalı, ardından telefon USB veya kablosuz bağlantı üzerinden araca bağlanmalıdır.

Maslak'ta Araç Multimedya Yapan En İyi Yerler - 2026

Maslak ve Ayazağa'da Multimedya Kurulumu Yapan Güvenilir Ustalar

Muvidek Elektronik

0212 286 32 93

Araç multimedya sistemleri, Android ekran montajı, geri görüş kamerası, navigasyon ve oto ses sistemleri kurulumu yapıyor. Atatürk Oto Sanayi içerisinde uzun süredir hizmet veren firmalardan biri.

SLS Elektronik

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0533 324 80 48

Araç içi multimedya sistemleri, ses sistemleri, geri görüş kamerası ve elektronik aksesuar montajı hizmetleri sunuyor. Özellikle premium araçlara yönelik uygulamalar yapıyor.

Aktepe Sound Maslak

0533 081 95 84

Oto ses sistemleri, multimedya ekran montajı, amfi, hoparlör ve araç içi eğlence sistemleri üzerine çalışıyor. Ses yükseltme ve özel projeler konusunda tercih edilen işletmelerden biri.

NET-1 Elektronik

0212 286 23 74

Araç elektroniği, multimedya ekran kurulumu, geri görüş kamerası ve çeşitli elektronik donanım entegrasyonları gerçekleştiriyor. Özellikle fabrika çıkışlı sistemlerin yükseltilmesi konusunda hizmet veriyor.

Levent ve Sarıyer Çevresinde Araç Ekranı Takan Servisler

Erkem Elektronik

0537 511 11 33

Android multimedya ekranları, navigasyon sistemleri, araç içi görüntü ve ses çözümleri sunuyor. Araç elektroniği ve aksesuar montajı alanında hizmet veriyor.

Speed Sound

0555 865 66 42

Araç ses ve görüntü sistemleri, multimedya ekran montajı, geri görüş kamerası ve çeşitli oto elektronik uygulamaları yapıyor. Oto sanayi bölgesinde faaliyet gösteren uzman işletmelerden biri.

Maslak'ta Lüks ve Premium Araçlara Özel Multimedya Sistemleri

Muvidek Elektronik

0212 286 32 93

Mercedes, BMW, Audi, Porsche ve Land Rover gibi premium araçlara Android multimedya ekran, Apple CarPlay, Android Auto, geri görüş kamerası ve ses sistemi entegrasyonu yapıyor. Fabrika çıkışlı sistemlerin yükseltilmesi konusunda uzmanlaşmış işletmelerden biri.

KEKİN PREMIUM Otomotiv Mekanik & Elektronik Servis Hizmetleri

0535 706 17 58

Premium segment araçlarda elektronik sistemler, multimedya entegrasyonları, araç içi teknolojik donanım güncellemeleri ve çeşitli elektronik çözümler sunuyor. Özellikle üst segment araç sahiplerine yönelik hizmet veriyor.

Garage Maslak Coding

0537 358 95 24

Mercedes, BMW, Audi ve Volkswagen grubu araçlarda gizli özellik açma, yazılım kodlama, dijital gösterge ve multimedya sistem aktivasyonları gerçekleştiriyor. Orijinal sistemlerin yeni özelliklerle kullanılmasını sağlıyor.

Araç Multimedya Seçimi: Hangi Marka ve Model Önerilir? - 2026

Pioneer, Sony ve Alpine: Maslak'ta Bulunan Popüler Markalar

Pioneer, Sony ve Alpine; yüksek ses kalitesi, stabil yazılım desteği ve Apple CarPlay/Android Auto uyumluluğuyla Maslak'taki birçok araç multimedya merkezinde tercih edilen markalar arasında yer alır. İhtiyaca göre giriş seviyesi ve profesyonel çözümler sunarlar.

DSP ve Amplifikatör Entegrasyonu: Ses Kalitesini Artırma

DSP (Dijital Ses İşlemcisi) ve amplifikatör entegrasyonu, sesin daha net, dengeli ve güçlü çıkmasını sağlar. Özellikle kaliteli hoparlörlerle birlikte kullanıldığında araç içi ses deneyimini önemli ölçüde iyileştirir.

Maslak Araç Multimedya Kurulum Fiyatları: 2026 Güncel Karşılaştırma

İşçilik ve Ürün Dahil Toplam Maliyet: Bütçeye Göre Seçenekler

Araç multimedya sistemlerinde toplam maliyet; seçilen marka, ekran özellikleri ve montaj detaylarına göre değişir. Giriş seviyesi çözümler daha uygun fiyatlıyken, premium markalar ve ek donanımlar bütçeyi artırabilir.

Araç Modeline Göre Kurulum Zorluğu ve Fiyat Farkı

Her araçta multimedya montaj süreci aynı değildir. Özellikle premium ve yeni nesil araçlarda ek adaptör, arayüz veya kodlama işlemleri gerekebileceğinden kurulum süresi ve maliyeti daha yüksek olabilir.

Maslak Araç Multimedya Kurulumu Hakkında

Multimedya Taktırmak Araç Garantisini Etkiler mi?

Profesyonel şekilde ve araca zarar vermeden yapılan multimedya montajları genellikle genel araç garantisini etkilemez. Ancak yetkisiz müdahalelerden kaynaklanan elektriksel arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilebilir.

Kurulum Kaç Saatte Tamamlanır?

Standart multimedya sistemlerinin montajı çoğu araçta ortalama 2 ila 4 saat arasında tamamlanır. Ek kamera, ses sistemi veya özel entegrasyon işlemleri süreyi uzatabilir.

Maslak'ta Aynı Gün Multimedya Kurulumu Yapan Yerler Var mı?

Evet, Maslak'taki birçok araç multimedya merkezi stokta bulunan ürünler için aynı gün montaj hizmeti sunmaktadır. Randevu alınması durumunda kurulum süreci genellikle gün içerisinde tamamlanabilir.