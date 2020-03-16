Matrix 4'ün Çekimleri Corona Virüsü Sebebiyle Durduruldu

Çin’de ortaya çıkan ve yüzlerce ülkeye yayılan Corona virüsü, sinema dünyasını da olumsuz etkiledi. Virüs salgını sebebiyle çekimi durdurulan yapımlar arasında Matrix 4 de katıldı.

Dünya geneline yayılan ve 7.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, birçok sektörü de olumsuz etkiliyor. Corona virüsü salgınının olumsuz etkilediği sektörler arasında sinema sektörü de bulunuyor.

Virüs salgını sebebiyle Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezon çekimlerinin iptal edildiği duyurulmuştu. Ayrıca James Bond serisinin yeni filmi No Time To Die da dâhil olmak üzere yerli ve yabancı birçok filmin vizyon tarihi de ertelenmişti. Çekimleri durdurulan yapımlar arasına Matrix 4 de katıldı.

Yeni Matrix filminin çekimleri durduruldu:

Yeni Matrix filminin yapımcı stüdyosu konumunda bulunan Warner Bros., giderek yayılan Corona virüsü salgını sebebiyle Matrix 4’ün çekimlerini durdurma kararı aldı. Film ekibi, San Francisco’dan Almanya’nın başkenti Berlin’e taşınmıştı ve çekimlere bu hafta başlamaya hazırlanıyordu.

Filmin yapım aşamasına şubat ayında başlanmıştı ve çekimler için Berlin’e gidilmişti. Yapımcılar, hem Corona virüsü salgını hem de Donald Trump’ın Avrupa’ya olan uçuşları kısıtlaması sonrası çekimleri durdurmanın en doğru karar olduğuna karar verdi. Şu an için filmin çekimlerinin ne zaman biteceği ve yaşanan bu ertelemenin filmin vizyon tarihini etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Filmin şu anki vizyon tarihi 20 Mayıs 2021 olarak görülüyor.

Matrix 4’ün yönetmenlik koltuğunda ilk üç filmin de yazarı ve yönetmeni olan Lana Wachowski oturuyor. Filmin oyuncu kadrosundaysa Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris gibi isimler yer alıyor.