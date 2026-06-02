Mayıs 2026 BMW Fiyat Listesi Açıklandı: En Uygun BMW 3,7 Milyon TL’yi Geçti

BMW’nin Mayıs 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde BMW 120 Sport Line 3.724.500 TL ile en erişilebilir seçenek olurken, elektrikli tarafta iX1 ve i4 modelleri öne çıkıyor.

BMW, Mayıs 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı tarafından yayımlanan listede 2026 model yılı araçların azami anahtar teslim satış fiyatları yer alıyor.

Bu içerikte BMW’nin Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve güncel başlangıç fiyatlarını inceliyoruz. Listede kampanyalı fiyat paylaşılmadığı için ilgili alanlarda “-” kullanılmıştır.

BMW fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı BMW 1 Serisi 3.724.500 TL - BMW 2 Serisi 4.152.800 TL - BMW 3 Serisi 5.464.000 TL - BMW 4 Serisi 6.511.700 TL - BMW 5 Serisi 8.479.100 TL - BMW 7 Serisi 20.590.400 TL - BMW X1 4.753.800 TL - BMW X2 5.544.400 TL - BMW X3 6.853.400 TL - BMW X5 17.751.100 TL - BMW X6 17.790.400 TL - BMW X7 22.164.200 TL - BMW Z4 8.384.800 TL - BMW M Modelleri 8.217.300 TL - BMW i4 5.373.800 TL - BMW i5 7.092.500 TL - BMW i7 14.016.800 TL - BMW iX1 4.064.300 TL - BMW iX2 4.498.600 TL - BMW iX3 6.469.800 TL - BMW iX 10.233.700 TL -

BMW 1 Serisi fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Benzin 120 Sport Line Otomatik 3.724.500 TL - Mild Hybrid - Benzin 120 M Sport Otomatik 4.283.100 TL -

BMW 1 Serisi, markanın kompakt sınıftaki giriş modeli olarak şehir içi kullanım ve premium hatchback beklentisini bir araya getiriyor. Mayıs 2026 listesinde Sport Line ve M Sport paketleriyle yer alan model, BMW gamının en erişilebilir seçeneği konumunda.

BMW 1 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 2 Serisi fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Benzin 220 Gran Coupe Sport Line Otomatik 4.152.800 TL - Mild Hybrid - Benzin 220 Gran Coupe M Sport Otomatik 4.427.800 TL - Mild Hybrid - Benzin 220i Active Tourer Luxury Line Otomatik 4.337.400 TL - Mild Hybrid - Benzin 220i Active Tourer M Sport Otomatik 4.568.900 TL - Mild Hybrid - Benzin 230e xDrive Active Tourer Luxury Line Otomatik 4.977.000 TL - Mild Hybrid - Benzin 230e xDrive Active Tourer M Sport Otomatik 5.313.200 TL -

BMW 2 Serisi, Gran Coupe ve Active Tourer gövde seçenekleriyle farklı kullanım beklentilerine hitap ediyor. Gran Coupe daha sportif bir çizgi sunarken, Active Tourer tarafında daha fonksiyonel aile kullanımı ve yüksek oturma pozisyonu öne çıkıyor.

BMW 2 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 3 Serisi fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin 320i Sedan Sport Line Otomatik 5.464.000 TL - Benzin 320i Sedan M Sport Otomatik 5.920.300 TL -

BMW 3 Serisi, markanın sedan ürün gamındaki en bilinen modellerinden biri olarak sportif sürüş karakteri ve günlük kullanım dengesini birlikte sunuyor. Mayıs 2026 listesinde 320i Sedan, Sport Line ve M Sport paketleriyle yer alıyor.

BMW 3 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 4 Serisi fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin 420i Coupé M Sport Otomatik 6.836.800 TL - Benzin 420i Coupé Edition M Sport Otomatik 7.635.300 TL - Benzin 430i xDrive Cabrio M Sport Otomatik 9.905.500 TL - Benzin 420i Gran Coupé M Sport Otomatik 6.511.700 TL - Benzin 420i Gran Coupé Edition M Sport Otomatik 7.312.600 TL -

BMW 4 Serisi, coupe, cabrio ve gran coupe gövde tipleriyle daha tasarım odaklı bir ürün ailesi olarak konumlanıyor. Mayıs listesinde farklı gövde seçenekleri, benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonlarıyla sunuluyor.

BMW 4 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 5 Serisi fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Benzin 520i Sedan M Sport Otomatik 8.479.100 TL - Mild Hybrid - Benzin 520i Sedan Edition M Sport Otomatik 9.023.100 TL - Mild Hybrid - Dizel 520d xDrive Sedan M Sport Otomatik 11.134.900 TL - Mild Hybrid - Dizel 520d xDrive Sedan Edition M Sport Otomatik 12.255.400 TL -

BMW 5 Serisi, markanın üst orta sınıf sedan seçeneklerinden biri olarak konfor, prestij ve uzun yol kullanımını merkeze alıyor. Mayıs 2026 listesinde benzinli ve dizel mild hybrid seçenekler birlikte yer alıyor.

BMW 5 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 7 Serisi fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Dizel 740d xDrive Sedan Pure Excellence Otomatik 20.590.400 TL - Mild Hybrid - Dizel 740d xDrive Sedan M Excellence Otomatik 21.631.300 TL -

BMW 7 Serisi, markanın lüks sedan ailesinde konumlanan amiral gemisi modellerinden biri. Geniş yaşam alanı, üst seviye konfor ve dizel mild hybrid motor seçeneğiyle özellikle makam ve uzun yol kullanımına yönelik bir profil çiziyor.

BMW 7 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X Serisi fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Plug-in Hybrid - Benzin X1 xDrive25e X-Line Otomatik 5.469.400 TL - Plug-in Hybrid - Benzin X1 xDrive25e M Sport Otomatik 5.739.800 TL - Mild Hybrid - Benzin X1 xDrive20i X-Line Otomatik 4.753.800 TL - Mild Hybrid - Benzin X1 xDrive20i M Sport Otomatik 5.015.400 TL - Mild Hybrid - Benzin X2 sDrive20i M Sport Otomatik 5.544.400 TL - Mild Hybrid - Benzin X3 20 X-Line Otomatik 6.853.400 TL - Mild Hybrid - Benzin X3 20 M Sport Otomatik 7.316.600 TL - Mild Hybrid - Dizel X5 xDrive40d M Sport Otomatik 17.751.100 TL - Mild Hybrid - Dizel X6 xDrive40d M Sport Otomatik 17.790.400 TL - Mild Hybrid - Dizel X7 xDrive40d M Excellence Otomatik 22.164.200 TL -

BMW X Serisi, kompakt SUV sınıfından büyük premium SUV segmentine kadar geniş bir ürün yapısı sunuyor. X1 ve X2 daha şehir odaklı seçenekler olarak öne çıkarken, X5, X6 ve X7 tarafında büyük gövde, yüksek konfor ve güçlü dizel motor seçenekleri dikkat çekiyor.

BMW X Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW Z4 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin Z4 sDrive30i M Sport Otomatik 8.384.800 TL -

BMW Z4, roadster gövde yapısıyla markanın daha özel ve sürüş keyfi odaklı modellerinden biri olarak listede yer alıyor. İki kişilik yapısı ve benzinli motoruyla günlük kullanımdan çok sportif karakter arayan kullanıcılara hitap ediyor.

BMW Z4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW M Modelleri fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin X1 M35i xDrive M Otomatik 8.217.300 TL - Benzin X2 M35i xDrive M Otomatik 8.295.200 TL - Benzin M2 M Otomatik 14.469.200 TL - Benzin M3 Sedan Competition M xDrive M Otomatik 18.244.800 TL - Benzin M3 Touring M xDrive M Otomatik 18.527.900 TL - Benzin M4 Competition Coupé M xDrive M Otomatik 18.938.200 TL - Benzin M4 Competition Cabrio M xDrive M Otomatik 19.311.200 TL - Plug-in Hybrid - Benzin M5 Sedan M Otomatik 23.948.800 TL - Plug-in Hybrid - Benzin M5 Touring M Otomatik 24.324.800 TL - Elektrik i5 M60 xDrive M Otomatik 9.729.100 TL - Elektrik i5 M60 xDrive Touring M Otomatik 9.821.800 TL - Elektrik i7 M70 M Otomatik 15.615.000 TL - Elektrik Yeni iX M70 xDrive M Otomatik 10.973.200 TL - Mild Hybrid - Benzin X5 M Competition M Otomatik 23.929.300 TL - Mild Hybrid - Benzin X6 M Competition M Otomatik 24.283.500 TL -

BMW M modelleri, markanın performans odaklı ürün gamını oluşturuyor. Mayıs 2026 listesinde benzinli, plug-in hybrid ve elektrikli seçeneklerin birlikte yer alması, M ailesinin artık farklı motor tipleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine seslendiğini gösteriyor.

BMW M Modelleri opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i4 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik i4 eDrive40 Sport Line Otomatik 5.373.800 TL - Elektrik i4 eDrive40 M Sport Otomatik 5.969.100 TL - Elektrik i4 eDrive40 Edition M Sport Otomatik 6.574.100 TL -

BMW i4, markanın tamamen elektrikli gran coupe karakterli modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Sport Line, M Sport ve Edition M Sport seçenekleriyle sunulan model, elektrikli sürüşü daha sportif bir gövde yapısıyla birleştiriyor.

BMW i4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i5 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik i5 eDrive40 M Sport Otomatik 7.092.500 TL - Elektrik i5 eDrive40 Edition M Sport Otomatik 7.533.800 TL - Elektrik i5 xDrive40 M Sport Otomatik 7.909.500 TL - Elektrik i5 xDrive40 Edition M Sport Otomatik 8.320.600 TL - Elektrik i5 xDrive40 Touring M Sport Otomatik 8.078.000 TL - Elektrik i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Otomatik 8.489.800 TL -

BMW i5, 5 Serisi ailesinin tamamen elektrikli üyesi olarak sedan ve Touring gövde seçenekleriyle listede bulunuyor. Elektrikli motor yapısı, üst orta sınıf konfor beklentisiyle birleşirken, xDrive versiyonları daha güçlü dört tekerlekten çekiş alternatifi sunuyor.

BMW i5 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i7 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik i7 xDrive60 Pure Excellence Otomatik 14.016.800 TL - Elektrik i7 xDrive60 M Excellence Otomatik 14.531.700 TL -

BMW i7, 7 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu olarak lüks sedan sınıfında konumlanıyor. Sessiz sürüş karakteri, yüksek konfor beklentisi ve geniş iç yaşam alanıyla elektrikli premium sedan arayan kullanıcıları hedefliyor.

BMW i7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW iX modelleri fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik iX1 Drive20 Sport Line Otomatik 4.064.300 TL - Elektrik iX1 Drive20 X-Line Otomatik 4.278.000 TL - Elektrik iX1 Drive20 M Sport Otomatik 4.438.300 TL - Elektrik iX2 eDrive20 M Sport Otomatik 4.498.600 TL - Elektrik Yeni iX3 50 xDrive M Sport Otomatik 6.469.800 TL - Elektrik Yeni iX xDrive60 M Sport Otomatik 10.233.700 TL - Elektrik Yeni iX M70 xDrive M Otomatik 10.973.200 TL -

BMW iX ailesi, markanın elektrikli SUV tarafındaki seçeneklerini oluşturuyor. iX1 ve iX2 daha kompakt yapısıyla öne çıkarken, iX3 ve iX tarafında daha büyük gövde, güçlü elektrikli motorlar ve premium SUV beklentilerine yönelik bir yapı sunuluyor.

BMW iX modelleri opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: BMW Türkiye / Borusan Otomotiv