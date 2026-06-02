BMW, Mayıs 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı tarafından yayımlanan listede 2026 model yılı araçların azami anahtar teslim satış fiyatları yer alıyor.
Bu içerikte BMW’nin Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve güncel başlangıç fiyatlarını inceliyoruz. Listede kampanyalı fiyat paylaşılmadığı için ilgili alanlarda “-” kullanılmıştır.
BMW fiyat listesi - Mayıs 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|BMW 1 Serisi
|3.724.500 TL
|-
|BMW 2 Serisi
|4.152.800 TL
|-
|BMW 3 Serisi
|5.464.000 TL
|-
|BMW 4 Serisi
|6.511.700 TL
|-
|BMW 5 Serisi
|8.479.100 TL
|-
|BMW 7 Serisi
|20.590.400 TL
|-
|BMW X1
|4.753.800 TL
|-
|BMW X2
|5.544.400 TL
|-
|BMW X3
|6.853.400 TL
|-
|BMW X5
|17.751.100 TL
|-
|BMW X6
|17.790.400 TL
|-
|BMW X7
|22.164.200 TL
|-
|BMW Z4
|8.384.800 TL
|-
|BMW M Modelleri
|8.217.300 TL
|-
|BMW i4
|5.373.800 TL
|-
|BMW i5
|7.092.500 TL
|-
|BMW i7
|14.016.800 TL
|-
|BMW iX1
|4.064.300 TL
|-
|BMW iX2
|4.498.600 TL
|-
|BMW iX3
|6.469.800 TL
|-
|BMW iX
|10.233.700 TL
|-
BMW 1 Serisi fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Mild Hybrid - Benzin
|120 Sport Line Otomatik
|3.724.500 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|120 M Sport Otomatik
|4.283.100 TL
|-
BMW 1 Serisi, markanın kompakt sınıftaki giriş modeli olarak şehir içi kullanım ve premium hatchback beklentisini bir araya getiriyor. Mayıs 2026 listesinde Sport Line ve M Sport paketleriyle yer alan model, BMW gamının en erişilebilir seçeneği konumunda.
BMW 1 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW 2 Serisi fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Mild Hybrid - Benzin
|220 Gran Coupe Sport Line Otomatik
|4.152.800 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|220 Gran Coupe M Sport Otomatik
|4.427.800 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|220i Active Tourer Luxury Line Otomatik
|4.337.400 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|220i Active Tourer M Sport Otomatik
|4.568.900 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|230e xDrive Active Tourer Luxury Line Otomatik
|4.977.000 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|230e xDrive Active Tourer M Sport Otomatik
|5.313.200 TL
|-
BMW 2 Serisi, Gran Coupe ve Active Tourer gövde seçenekleriyle farklı kullanım beklentilerine hitap ediyor. Gran Coupe daha sportif bir çizgi sunarken, Active Tourer tarafında daha fonksiyonel aile kullanımı ve yüksek oturma pozisyonu öne çıkıyor.
BMW 2 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW 3 Serisi fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin
|320i Sedan Sport Line Otomatik
|5.464.000 TL
|-
|Benzin
|320i Sedan M Sport Otomatik
|5.920.300 TL
|-
BMW 3 Serisi, markanın sedan ürün gamındaki en bilinen modellerinden biri olarak sportif sürüş karakteri ve günlük kullanım dengesini birlikte sunuyor. Mayıs 2026 listesinde 320i Sedan, Sport Line ve M Sport paketleriyle yer alıyor.
BMW 3 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW 4 Serisi fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin
|420i Coupé M Sport Otomatik
|6.836.800 TL
|-
|Benzin
|420i Coupé Edition M Sport Otomatik
|7.635.300 TL
|-
|Benzin
|430i xDrive Cabrio M Sport Otomatik
|9.905.500 TL
|-
|Benzin
|420i Gran Coupé M Sport Otomatik
|6.511.700 TL
|-
|Benzin
|420i Gran Coupé Edition M Sport Otomatik
|7.312.600 TL
|-
BMW 4 Serisi, coupe, cabrio ve gran coupe gövde tipleriyle daha tasarım odaklı bir ürün ailesi olarak konumlanıyor. Mayıs listesinde farklı gövde seçenekleri, benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonlarıyla sunuluyor.
BMW 4 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW 5 Serisi fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Mild Hybrid - Benzin
|520i Sedan M Sport Otomatik
|8.479.100 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|520i Sedan Edition M Sport Otomatik
|9.023.100 TL
|-
|Mild Hybrid - Dizel
|520d xDrive Sedan M Sport Otomatik
|11.134.900 TL
|-
|Mild Hybrid - Dizel
|520d xDrive Sedan Edition M Sport Otomatik
|12.255.400 TL
|-
BMW 5 Serisi, markanın üst orta sınıf sedan seçeneklerinden biri olarak konfor, prestij ve uzun yol kullanımını merkeze alıyor. Mayıs 2026 listesinde benzinli ve dizel mild hybrid seçenekler birlikte yer alıyor.
BMW 5 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW 7 Serisi fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Mild Hybrid - Dizel
|740d xDrive Sedan Pure Excellence Otomatik
|20.590.400 TL
|-
|Mild Hybrid - Dizel
|740d xDrive Sedan M Excellence Otomatik
|21.631.300 TL
|-
BMW 7 Serisi, markanın lüks sedan ailesinde konumlanan amiral gemisi modellerinden biri. Geniş yaşam alanı, üst seviye konfor ve dizel mild hybrid motor seçeneğiyle özellikle makam ve uzun yol kullanımına yönelik bir profil çiziyor.
BMW 7 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW X Serisi fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Plug-in Hybrid - Benzin
|X1 xDrive25e X-Line Otomatik
|5.469.400 TL
|-
|Plug-in Hybrid - Benzin
|X1 xDrive25e M Sport Otomatik
|5.739.800 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|X1 xDrive20i X-Line Otomatik
|4.753.800 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|X1 xDrive20i M Sport Otomatik
|5.015.400 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|X2 sDrive20i M Sport Otomatik
|5.544.400 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|X3 20 X-Line Otomatik
|6.853.400 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|X3 20 M Sport Otomatik
|7.316.600 TL
|-
|Mild Hybrid - Dizel
|X5 xDrive40d M Sport Otomatik
|17.751.100 TL
|-
|Mild Hybrid - Dizel
|X6 xDrive40d M Sport Otomatik
|17.790.400 TL
|-
|Mild Hybrid - Dizel
|X7 xDrive40d M Excellence Otomatik
|22.164.200 TL
|-
BMW X Serisi, kompakt SUV sınıfından büyük premium SUV segmentine kadar geniş bir ürün yapısı sunuyor. X1 ve X2 daha şehir odaklı seçenekler olarak öne çıkarken, X5, X6 ve X7 tarafında büyük gövde, yüksek konfor ve güçlü dizel motor seçenekleri dikkat çekiyor.
BMW X Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW Z4 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin
|Z4 sDrive30i M Sport Otomatik
|8.384.800 TL
|-
BMW Z4, roadster gövde yapısıyla markanın daha özel ve sürüş keyfi odaklı modellerinden biri olarak listede yer alıyor. İki kişilik yapısı ve benzinli motoruyla günlük kullanımdan çok sportif karakter arayan kullanıcılara hitap ediyor.
BMW Z4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW M Modelleri fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin
|X1 M35i xDrive M Otomatik
|8.217.300 TL
|-
|Benzin
|X2 M35i xDrive M Otomatik
|8.295.200 TL
|-
|Benzin
|M2 M Otomatik
|14.469.200 TL
|-
|Benzin
|M3 Sedan Competition M xDrive M Otomatik
|18.244.800 TL
|-
|Benzin
|M3 Touring M xDrive M Otomatik
|18.527.900 TL
|-
|Benzin
|M4 Competition Coupé M xDrive M Otomatik
|18.938.200 TL
|-
|Benzin
|M4 Competition Cabrio M xDrive M Otomatik
|19.311.200 TL
|-
|Plug-in Hybrid - Benzin
|M5 Sedan M Otomatik
|23.948.800 TL
|-
|Plug-in Hybrid - Benzin
|M5 Touring M Otomatik
|24.324.800 TL
|-
|Elektrik
|i5 M60 xDrive M Otomatik
|9.729.100 TL
|-
|Elektrik
|i5 M60 xDrive Touring M Otomatik
|9.821.800 TL
|-
|Elektrik
|i7 M70 M Otomatik
|15.615.000 TL
|-
|Elektrik
|Yeni iX M70 xDrive M Otomatik
|10.973.200 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|X5 M Competition M Otomatik
|23.929.300 TL
|-
|Mild Hybrid - Benzin
|X6 M Competition M Otomatik
|24.283.500 TL
|-
BMW M modelleri, markanın performans odaklı ürün gamını oluşturuyor. Mayıs 2026 listesinde benzinli, plug-in hybrid ve elektrikli seçeneklerin birlikte yer alması, M ailesinin artık farklı motor tipleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine seslendiğini gösteriyor.
BMW M Modelleri opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW i4 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrik
|i4 eDrive40 Sport Line Otomatik
|5.373.800 TL
|-
|Elektrik
|i4 eDrive40 M Sport Otomatik
|5.969.100 TL
|-
|Elektrik
|i4 eDrive40 Edition M Sport Otomatik
|6.574.100 TL
|-
BMW i4, markanın tamamen elektrikli gran coupe karakterli modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Sport Line, M Sport ve Edition M Sport seçenekleriyle sunulan model, elektrikli sürüşü daha sportif bir gövde yapısıyla birleştiriyor.
BMW i4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW i5 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrik
|i5 eDrive40 M Sport Otomatik
|7.092.500 TL
|-
|Elektrik
|i5 eDrive40 Edition M Sport Otomatik
|7.533.800 TL
|-
|Elektrik
|i5 xDrive40 M Sport Otomatik
|7.909.500 TL
|-
|Elektrik
|i5 xDrive40 Edition M Sport Otomatik
|8.320.600 TL
|-
|Elektrik
|i5 xDrive40 Touring M Sport Otomatik
|8.078.000 TL
|-
|Elektrik
|i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Otomatik
|8.489.800 TL
|-
BMW i5, 5 Serisi ailesinin tamamen elektrikli üyesi olarak sedan ve Touring gövde seçenekleriyle listede bulunuyor. Elektrikli motor yapısı, üst orta sınıf konfor beklentisiyle birleşirken, xDrive versiyonları daha güçlü dört tekerlekten çekiş alternatifi sunuyor.
BMW i5 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW i7 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrik
|i7 xDrive60 Pure Excellence Otomatik
|14.016.800 TL
|-
|Elektrik
|i7 xDrive60 M Excellence Otomatik
|14.531.700 TL
|-
BMW i7, 7 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu olarak lüks sedan sınıfında konumlanıyor. Sessiz sürüş karakteri, yüksek konfor beklentisi ve geniş iç yaşam alanıyla elektrikli premium sedan arayan kullanıcıları hedefliyor.
BMW i7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
BMW iX modelleri fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrik
|iX1 Drive20 Sport Line Otomatik
|4.064.300 TL
|-
|Elektrik
|iX1 Drive20 X-Line Otomatik
|4.278.000 TL
|-
|Elektrik
|iX1 Drive20 M Sport Otomatik
|4.438.300 TL
|-
|Elektrik
|iX2 eDrive20 M Sport Otomatik
|4.498.600 TL
|-
|Elektrik
|Yeni iX3 50 xDrive M Sport Otomatik
|6.469.800 TL
|-
|Elektrik
|Yeni iX xDrive60 M Sport Otomatik
|10.233.700 TL
|-
|Elektrik
|Yeni iX M70 xDrive M Otomatik
|10.973.200 TL
|-
BMW iX ailesi, markanın elektrikli SUV tarafındaki seçeneklerini oluşturuyor. iX1 ve iX2 daha kompakt yapısıyla öne çıkarken, iX3 ve iX tarafında daha büyük gövde, güçlü elektrikli motorlar ve premium SUV beklentilerine yönelik bir yapı sunuluyor.
BMW iX modelleri opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Kaynak: BMW Türkiye / Borusan Otomotiv