[Mayıs 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Zirvede İlginç Oyunlar Var)

Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Nisan ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda Pragmata ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

En çok indirilen PS5 oyunları

ABD/Kanada Avrupa MLB The Show 26 EA Sports FC 26 Pragmata Crimson Desert Crimson Desert Grand Theft Auto V NBA 2K26 Starfield Starfield Pragmata Content Warning Minecraft Grand Theft Auto V Hades II MOUSE: P.I. For Hire Content Warning Minecraft UFC 5 Call of Duty: Black Ops 7 Resident Evil 4 Saros NBA 2K26 Hades II Mouse: P.I. For Hire EA Sports FC 26 Call of Duty: Black Ops 7 Arc Raiders It Takes Two EA Sports Madden NFL 26 Resident Evil 2 WWE 2K26 The Witcher 3: Wild Hunt Resident Evil 4 Saros Ready or Not Forza Horizon 5 Invincible Vs No Man’s Sky Resident Evil Requiem Poppy Playtime: Chapter 1

En çok indirilen PS4 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Gang Beasts Gang Beasts Call of Duty: Black Ops III A Way Out Resident Evil 6 EA Sports FC 26 Resident Evil 5 Resident Evil 6 Call of Duty: Modern Warfare Resident Evil 5 Batman: Arkham Knight Minecraft Star Wars Battlefront II Unravel Two A Way Out Grand Theft Auto V Minecraft STAR WARS Battlefront II Mortal Kombat X Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: WWII Metro Exodus Cuphead theHunter: Call of the Wild Resident Evil God of War God of War Batman: Arkham Knight Tom Clancy’s The Division 2 Uncharted: The Nathan Drake Collection theHunter: Call of the Wild Need for Speed Heat NBA 2K26 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Uncharted: The Nathan Drake Collection Assassin’s Creed Unity

En çok indirilen PS VR2 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Beat Saber Metro Awakening Among Us 3D: VR Job Simulator Job Simulator Horizon Call of the Mountain Metro Awakening Beat Saber The Walking Dead: Saints & Sinners Alien: Rogue Incursion VR Alien: Rogue Incursion VR Among Us 3D: VR Little Nightmares VR: Altered Echoes Cooking Simulator VR Arizona Sunshine 2 Creed: Rise to Glory – Championship Edition Wrath: Aeon of Ruin VR – Brutal Edition Little Nightmares VR: Altered Echoes

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

ABD/Kanada Avrupa Roblox Roblox Fortnite Fortnite Rocket League Rocket League Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone NTE: Neverness to Everness NTE: Neverness to Everness Tom Clancy’s Rainbow Six Siege eFootball Apex Legends The Seven Deadly Sins: Origin Marvel Rivals Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The Seven Deadly Sins: Origin Asphalt Legends Fall Guys Fall Guys

Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.