Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[Mayıs 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Zirvede İlginç Oyunlar Var)

Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

[Mayıs 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Zirvede İlginç Oyunlar Var)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Nisan ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda Pragmata ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller

[Mayıs 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Zirvede İlginç Oyunlar Var)
MLB The Show 26
Red Dead Redemption 2
Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
Roblox

En çok indirilen PS5 oyunları

MLB The Show 26

ABD/Kanada Avrupa
MLB The Show 26 EA Sports FC 26
Pragmata Crimson Desert
Crimson Desert Grand Theft Auto V
NBA 2K26 Starfield
Starfield Pragmata
Content Warning Minecraft
Grand Theft Auto V Hades II
MOUSE: P.I. For Hire Content Warning
Minecraft UFC 5
Call of Duty: Black Ops 7 Resident Evil 4
Saros NBA 2K26
Hades II Mouse: P.I. For Hire
EA Sports FC 26 Call of Duty: Black Ops 7
Arc Raiders It Takes Two
EA Sports Madden NFL 26 Resident Evil 2
WWE 2K26 The Witcher 3: Wild Hunt
Resident Evil 4 Saros
Ready or Not Forza Horizon 5
Invincible Vs No Man’s Sky
Resident Evil Requiem Poppy Playtime: Chapter 1

En çok indirilen PS4 oyunları

Red Dead Redemption 2

ABD/Kanada Avrupa
Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
Gang Beasts Gang Beasts
Call of Duty: Black Ops III A Way Out
Resident Evil 6 EA Sports FC 26
Resident Evil 5 Resident Evil 6
Call of Duty: Modern Warfare Resident Evil 5
Batman: Arkham Knight Minecraft
Star Wars Battlefront II Unravel Two
A Way Out Grand Theft Auto V
Minecraft STAR WARS Battlefront II
Mortal Kombat X Call of Duty: Modern Warfare
Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops III
Call of Duty: WWII Metro Exodus
Cuphead theHunter: Call of the Wild
Resident Evil God of War
God of War Batman: Arkham Knight
Tom Clancy’s The Division 2 Uncharted: The Nathan Drake Collection
theHunter: Call of the Wild Need for Speed Heat
NBA 2K26 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
Uncharted: The Nathan Drake Collection Assassin’s Creed Unity

En çok indirilen PS VR2 oyunları

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

ABD/Kanada Avrupa
Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
Beat Saber Metro Awakening
Among Us 3D: VR Job Simulator
Job Simulator Horizon Call of the Mountain
Metro Awakening Beat Saber
The Walking Dead: Saints & Sinners Alien: Rogue Incursion VR
Alien: Rogue Incursion VR Among Us 3D: VR
Little Nightmares VR: Altered Echoes Cooking Simulator VR
Arizona Sunshine 2 Creed: Rise to Glory – Championship Edition
Wrath: Aeon of Ruin VR – Brutal Edition Little Nightmares VR: Altered Echoes

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

Roblox

ABD/Kanada Avrupa
Roblox Roblox
Fortnite Fortnite
Rocket League Rocket League
Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone
NTE: Neverness to Everness NTE: Neverness to Everness
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege eFootball
Apex Legends The Seven Deadly Sins: Origin
Marvel Rivals Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
The Seven Deadly Sins: Origin Asphalt Legends
Fall Guys Fall Guys

Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

162 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

162 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PlayStation Oyunlarında 30 Günlük Kontrol Konusuna Sony'den Açıklama Geldi: Endişelenmeli miyiz?

PlayStation Oyunlarında 30 Günlük Kontrol Konusuna Sony'den Açıklama Geldi: Endişelenmeli miyiz?

EA FC 26'ya Türkiye A Milli Takımı Geliyor Olabilir: İlk Açıklama Geldi!

EA FC 26'ya Türkiye A Milli Takımı Geliyor Olabilir: İlk Açıklama Geldi!

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Playstation Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Otomobil Taigo'nun Yeni Fiyatı

Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Otomobil Taigo'nun Yeni Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com