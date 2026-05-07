Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Nisan ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda Pragmata ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.
PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.
En çok indirilen PS5 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|MLB The Show 26
|EA Sports FC 26
|Pragmata
|Crimson Desert
|Crimson Desert
|Grand Theft Auto V
|NBA 2K26
|Starfield
|Starfield
|Pragmata
|Content Warning
|Minecraft
|Grand Theft Auto V
|Hades II
|MOUSE: P.I. For Hire
|Content Warning
|Minecraft
|UFC 5
|Call of Duty: Black Ops 7
|Resident Evil 4
|Saros
|NBA 2K26
|Hades II
|Mouse: P.I. For Hire
|EA Sports FC 26
|Call of Duty: Black Ops 7
|Arc Raiders
|It Takes Two
|EA Sports Madden NFL 26
|Resident Evil 2
|WWE 2K26
|The Witcher 3: Wild Hunt
|Resident Evil 4
|Saros
|Ready or Not
|Forza Horizon 5
|Invincible Vs
|No Man’s Sky
|Resident Evil Requiem
|Poppy Playtime: Chapter 1
En çok indirilen PS4 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|Gang Beasts
|Gang Beasts
|Call of Duty: Black Ops III
|A Way Out
|Resident Evil 6
|EA Sports FC 26
|Resident Evil 5
|Resident Evil 6
|Call of Duty: Modern Warfare
|Resident Evil 5
|Batman: Arkham Knight
|Minecraft
|Star Wars Battlefront II
|Unravel Two
|A Way Out
|Grand Theft Auto V
|Minecraft
|STAR WARS Battlefront II
|Mortal Kombat X
|Call of Duty: Modern Warfare
|Grand Theft Auto V
|Call of Duty: Black Ops III
|Call of Duty: WWII
|Metro Exodus
|Cuphead
|theHunter: Call of the Wild
|Resident Evil
|God of War
|God of War
|Batman: Arkham Knight
|Tom Clancy’s The Division 2
|Uncharted: The Nathan Drake Collection
|theHunter: Call of the Wild
|Need for Speed Heat
|NBA 2K26
|Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
|Uncharted: The Nathan Drake Collection
|Assassin’s Creed Unity
En çok indirilen PS VR2 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
|Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
|Beat Saber
|Metro Awakening
|Among Us 3D: VR
|Job Simulator
|Job Simulator
|Horizon Call of the Mountain
|Metro Awakening
|Beat Saber
|The Walking Dead: Saints & Sinners
|Alien: Rogue Incursion VR
|Alien: Rogue Incursion VR
|Among Us 3D: VR
|Little Nightmares VR: Altered Echoes
|Cooking Simulator VR
|Arizona Sunshine 2
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|Wrath: Aeon of Ruin VR – Brutal Edition
|Little Nightmares VR: Altered Echoes
En çok indirilen ücretsiz oyunlar
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Roblox
|Roblox
|Fortnite
|Fortnite
|Rocket League
|Rocket League
|Call of Duty: Warzone
|Call of Duty: Warzone
|NTE: Neverness to Everness
|NTE: Neverness to Everness
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|eFootball
|Apex Legends
|The Seven Deadly Sins: Origin
|Marvel Rivals
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|The Seven Deadly Sins: Origin
|Asphalt Legends
|Fall Guys
|Fall Guys
Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.