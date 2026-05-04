[Mayıs 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü android telefonlar hangileri?

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki tercihimiz Android bir telefon olursa mevcut en iyi telefon hangisi?

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi android telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

En güçlü android telefonlar

Telefon AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı Red Magic 11 Pro 3,963,575 59.999 TL iQOO 15 3,719,658 Resmî satışı yok Poco F8 Ultra 3.678.622 59.999 TL OnePlus 15 3.621.738 73.899 TL Xiaomi 17 Ultra 3,562,525 119.999 TL Galaxy S26 Ultra 3,484,761 109.999 TL OPPO Find X9 Pro 3,308,919 84.999 TL vivo X300 Pro 3,249,461 99.999 TL Xiaomi 17 3,243,225 74.999 TL OnePlus Ace 6 3,149,897 Resmî satışı yok

Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.

Peki sizce güncel en güçlü android telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.