[Mayıs 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü android telefonlar hangileri?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki tercihimiz Android bir telefon olursa mevcut en iyi telefon hangisi?

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi android telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

Telefon AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı
Red Magic 11 Pro 3,963,575 59.999 TL
iQOO 15 3,719,658 Resmî satışı yok
Poco F8 Ultra 3.678.622 59.999 TL
OnePlus 15 3.621.738 73.899 TL
Xiaomi 17 Ultra 3,562,525 119.999 TL
Galaxy S26 Ultra 3,484,761 109.999 TL
OPPO Find X9 Pro 3,308,919 84.999 TL
vivo X300 Pro 3,249,461 99.999 TL
Xiaomi 17 3,243,225 74.999 TL
OnePlus Ace 6 3,149,897 Resmî satışı yok

Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.

Peki sizce güncel en güçlü android telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

