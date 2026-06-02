Mayıs 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

Türkiye'de mayıs boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız mayıs ayında en çok hangi filmler izlendi?

Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Bu ay listenin değiştiğini ve Netflix'te yayımlanan Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğitli Yan Yana'nın zirveye yerleştiğini görüyoruz. Onu Netflix’te yayımlanan Uykucu ve Mubi’den izleyebileceğiniz Nasıl Seks Yapacağız?

Türkiye’de geçen ay en çok izlenen filmler

  1. Yan Yana - Netflix
  2. Uykucu - Netflix
  3. Nasıl Seks Yapacağız - Mubi
  4. Seks ve Şehir - Prime Video
  5. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları - HBO Max & TV+
  6. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  7. Meg 2: Çukur - HBO Max & TV+
  8. Jurassic World: Yeniden Doğuş - Prime Video
  9. F1 filmi - TV+
  10. Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı - Netflix
