McLaren P1 LM'in 1.000 beygir gücündeki süper güçlü motoru, bakımı yapılmış 2. el olarak internette satışa sunuldu. Şu ana kadar motor için biçilen en yüksek değer ise 7,8 milyon TL civarında.

McLaren P1’i piyasaya sürülmesinin üzerinden on yıl geçti. Bu süper spor otomobil, satışta olduğu süre boyunca birkaç farklı versiyon ile süper otomobil meraklılarıyla buluştu.

Bunlar arasında ultra nadir P1 LM de bulunuyor. Bu model, GTR'nin yola çıkması yasal versiyonu olarak geliştirildi, daha iyi aerodinamik özelliklere ve daha büyük, daha güçlü bir motora sahip. Bugün, aracı sıfır olarak satın almak mümkün olmasa da, motorunu eBay'de bulmak mümkün.

Bir McLaren P1 LM alamazsınız, ama motorunu alabilirsiniz...

230,000 dolarlık bir fiyatla P1 LM'den çıkma bir twin-turbo 4.0 litre motor sahibi olabilirsiniz. Bu motor, temel P1’in 3.8 litre motorundan daha büyük ve daha güçlü; elektrik motoru yardımıyla toplamda 1,000 beygir gücü ve 1.050 Nm tork üretiyor.

P1 LM, Lanzante Motorsport’un bir projesi olarak geliştirildi ve GTR'nin aerodinamik özellikleriyle birleştirildi. Arka kanat, ön splitter ve hava kanatları gibi unsurlarda yapılan modifikasyonlarla performansı artırıldı. GTR’den daha hafif olan bu model, sınırlı üretim nedeniyle nadir bir araç olarak mücevher değerinde.