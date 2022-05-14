MEB, Kurum Açma Yönetmeliğinde Değişikliğe Gitti

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz saatlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kurum açma konusunda değişikliklere gitti. Buna göre artık köy gibi yerleşim yerlerinde valiliğin uygun görmesi hâlinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek. Ayrıca pansiyon açmada aranan kapasite şartının 100'den 50'ye düşürüldüğü de açıklamalarda belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar ile ilgili önemli değişikliklere gittiğini duyurdu. Yönetmelik değişikliği ‘Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de geçtiğimiz saatlerde yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

MEB tarafından alınan yeni kararlarda; anaokulları, okul pansiyonları ve köy okulları gibi konularda önemli yönetmelik değişikliklerine gidildiği göze çarptı. Ayrıca bundan sonraki kurum açma ve kapatma işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) bina sıra numaraları ile yapılacağı ve bina envanterinin güncel tutulacağı aktarıldı.

Pansiyon açılması için öğrenci kapasitesi şartı 50’ye düşürüldü

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemelere göre okul pansiyonlarının açılışı için istenen şartlarda değişikliklere gidildi. Yönetmelik değişikliği, okul pansiyonlarının açılmasında daha önce 100 olan öğrenci kapasitesi şartının 50’ye düşürüldüğünü ortaya koydu.

Bunun yanı sıra anaokulu açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 20 olmasının gerektiği ve etkinlik/oyun odası gibi şartların aranacağı aktarıldı. Uygulama sınıfı ve ana sınıfı açılabilmesi için gereken öğrenci sayısının 10; bu sınıfların dersliklerinin isse binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde olması gerekeceği aktarıldı. Derslik ile aranan şartlar sağlanamadığında ise diğer katlarda ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı katlarda da sınıfların açılabileceği ifade edildi.

Köylerde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim kurumları ile ilgili gittiği yönetmelik değişikliğinde köy ve benzeri okullarla ilgili maddelerde yer aldı. Buna göre nüfusu az ve dağınık olan yerleşim yerlerinde (köy gibi) en az 5 çocuk bulunması şartıyla ana sınıfı açılabilecek. Bunun yanı sıra eğer valilik uygun görürse, bu tarz yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabileceği de belirtildi. Son olarak daha önce okul öncesi ve ilkokullarda öğrenci sayısının 10’un altına düştüğünde eğitim kurumlarının kapatıldığını ekleyelim.