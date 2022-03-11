Merkez Bankası, Dolar ve Enflasyon Tahminlerini Güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi’nden çıkan yeni dolar ve enflasyon tahminlerini açıkladı. Dolar ve enflasyon beklentilerinde bir önceki anket dönemine göre önemli bir artış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nin mart ayı sonuçları bugün paylaşıldı. Finansal ve reel sektördeki uzman kişilerin katıldığı anket, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisinin arttığını gösterdi. Uzmanların faiz beklentisiyse aynı kaldı.

Ankete göre yıl sonu cari dolar/TL beklentisi, 16,68 TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL beklentisi, bir önceki ayın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 16,04 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu cari tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu ay %40,47 olarak açıklandı. Enflasyon beklentisi, geçtiğimiz anket döneminde %34,06 idi.

12 sonrası döneme ilişkin beklentilerde de artış görüldü:

12 ay sonrası döneme bakıldığındaysa döviz kuru beklentisinde büyük bir artış görüldü. Dolar/TL beklentisi, bir önceki anket döneminde 16,62 TL olarak açıklanmışken son anketlerde 17,42 TL olarak gerçekleşti. Enflasyon beklentisi de bir önceki anket döneminde %24,83 iken, bu anket döneminde %26,43 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de %15,42’den %17,03’e yükseldi.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisinde de bu ay düşüş yaşandı. Bir önceki anket döneminde %3,7 olan büyüme beklentisi, bu anket döneminde %3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisiyse bir önceki döneme göre değişiklik göstermedi ve %4,2 olarak kaldı.