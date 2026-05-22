Meta, Facebook Gruupları’nı merkezine alan yeni uygulaması Forum’u sessiz sedasız yayımladı. Reddit benzeri yapısıyla dikkat çeken uygulama; anonim paylaşım, topluluk tartışmaları ve yapay zekâ destekli özelliklerle geliyor. iPhone kullanıcıları uygulamayı şimdiden indirip kullanabiliyor.

Meta, sosyal medya dünyasında yeni bir denemeye daha hazırlanıyor gibi görünüyor. Şirketin iPhone kullanıcıları için yayımladığı yeni uygulama Forum, özellikle Facebook Grupları’nı aktif kullanan kişilere odaklanıyor. İlk bakışta ise uygulamanın tasarımı ve çalışma mantığı doğrudan Reddit’i anımsatıyor.

Uygulama temel olarak topluluk odaklı çalışıyor. Kullanıcılar belirli konular etrafında oluşturulan gruplara katılabiliyor, gönderi paylaşabiliyor ve diğer kullanıcılarla tartışabiliyor. İlginç olan kısım ise Meta’nın burada klasik Facebook deneyiminden biraz uzaklaşması.

Forum’da gerçek isim kullanma zorunluluğu yok

Meta’nın App Store açıklamasına göre kullanıcılar uygulamaya Facebook hesaplarıyla giriş yapıyor ancak isterlerse uygulama içinde takma ad kullanabiliyorlar. Yani Forum, Facebook’un alıştığımız “gerçek kimlik” yaklaşımını biraz daha gevşetmiş durumda.

Bu durum doğal olarak uygulamanın neden Reddit’e benzetildiğini daha iyi açıklıyor. Çünkü Reddit’in yıllardır popüler olmasının en büyük nedenlerinden biri de anonim tartışma kültürüydü. Meta da benzer bir topluluk deneyimi oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Yapay zekâ destekli “Ask” özelliği de var

Forum’un dikkat çeken özelliklerinden biri de “Ask” isimli yapay zekâ sistemi. Kullanıcılar bir topluluğa soru sormadan önce yapay zekâdan özet bilgi alabiliyor veya daha önce açılmış benzer konuların kısa özetlerini görebiliyor.

Meta ayrıca grup yöneticileri için de AI destekli moderasyon araçları sunuyor. Böylece spam içeriklerin veya topluluk kurallarını ihlal eden gönderilerin daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.

Şimdilik sadece iPhone kullanıcılarına açılan uygulamanın Android sürümünün ne zaman geleceği bilinmiyor. Ancak Meta’nın uygulamayı küresel çapta büyütmek istediği düşünülüyor.

Forum'un iPhone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.