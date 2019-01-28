Metro Exodus, Sadece Epic Games Store'da Satılacak

Popüler oyun platformu Steam, The Division 2'den sonra merakla beklenen Metro Exodus'u da Epic Games'e kaptırdı.

Kasvetli hayatta kalma nişancı oyunu Metro Exodus, popüler oyun platformu Steam’i bir nevi ‘ekerek’ bilgisayarda Epic Game Store’a özel yayınlanacak. Oyunun yayıncısı Deep Silver'ın bugün yaptığı açıklamada, serinin son oyununun 15 Şubat’ta sadece Epic Game Store’da yer alacağı söylendi.

Steam’in rakibine kaptırdığı tek oyun Metro Exodus değil. Ocak ayının başında Ubisoft, The Division 2’nin bilgisayar versiyonunu daha önce Steam'de yer almasına rağmen Epic Games Store’a özel olarak yayınladı. Epic Games’in geliştiricileri kendi tarafına çekmesindeki en büyük etken ise daha düşük kesintiler alması. Epic Games, satışlardan %12’lik bir kesinti yaparken bu oran oyun endüstrisinin genelinde %30 civarında.

Deep Silver CEO’su Dr. Klemens Kundratitz, Epic Games ile yaptıkları anlaşmayla birlikte Metro oyununun geleceğine ve şu an iş birliği içinde oldukları 4A Games geliştiricilerine daha fazla yatırım yapabileceklerini söylerken bunun Metro oyununun hayranlarının çıkarına olduğunu ifade etti. Deep Silver ayrıca yaptığı açıklamada, oyunu farklı dijital marketlerden ön siparişle alan kullanıcıların da oyuna sahip olabileceklerini söyledi.

Bilgisayar oyunculuğunda yıllardır süren Valve üstünlüğü, geliştiricilere daha makul teklifler sunan Epic Games Store ve Discord gibi büyük markalarla sona erebilir. Tabii şu an Steam’in en popüler ve en çok kullanıcıya sahip platform olması oyun geliştiricilerine hâlâ cazip geliyor.