Metro Exodus'un Sistem Gereksinimleri Yayınlandı

Metro serisini genellikle grafiklerinin güzel olmasıyla biliyoruz ve bu oyunu oynamak için de güzel bir ekran kartı gerekiyor. Yeni çıkacak olan Metro Exodus çok ciddi sistem gereksinimleri ile geliyor.

Metro Serisi genellikle grafik konusunda hiç cimri davranmadı. Bugün yayınlanan sistem gereksinimleriyle beraber yeni çıkacak olan Metro Exodus oyununu en iyi hangi sistemle oynayabileceğimizi biliyoruz. Cevabı zaten tahmin etmiş olabilirsiniz biz yine de söyleyelim: RTX 2080 Ti. Şimdi de herkesi ilgilendiren minimum, tavsiye edilen, yüksek ve ultra sistem gereksinimlerine bakalım;

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: Intel Core i5-4400 veya denk bir işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870

Ekran Kartı Belleği: 2 GB

Direct X: 11 / 12

Tavsiye Edilen

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770 veya denk bir işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX Vega 56

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Direct X: 12

Yüksek Ayarlarda Oynamak İçin

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya denk bir işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 Ti/ GeForce RTX 2070 / AMD RX Vega 64

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Direct X: 12

Ultra Ayarlarda Oynamak İçin

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i9-9900K veya denk bir işlemci

RAM: 16 GB

Ekran Kartı:GeForce RTX 2080 Ti

Ekran Kartı Belleği: 11 GB

Direct X: 12

Yüksek ayarlarda oynamak için bile sağlam bir bilgisayar lazım. Tavsiye edilen ayarlar çıkacak olan Anthem, Resident Evil 2 ve Monster: Hunter World gibi oyunların tavsiye edilen sistem gereksinimlerinden yüksek. Hepsi GTX 1060 veya dengi bir ekran kartı yeterli derken Metro Exodus için tavsiye edilen ekran kartı GTX 1070 veya dengi şeklinde.

Metro’daki ışın izleme olayından keyif almak istiyorsanız yeni nesil RTX ekran kartlarına sahip olmanız gerekiyor. RTX ekran kartları için yakında bir performans profili yayınlanacak.

Eğer oyunun minimum veya tavsiye edilen sistem gereksinimlerini karşılayabiliyorsanız, 1080p çözünürlükte 30 veya 60 fps ile oynayabileceksiniz. Eğer yüksek performansı destekleyen bir sisteminiz varsa 1440p çözünürlükte ve 60 fps ile oynayabileceksiniz. Son olarak da güzel bir i9 işlemciniz ve RTX 2080 Ti ekran kartınız varsa oyunu 4K çözünürlükte ve 60 fps ile oynayabileceksiniz.

Metro Exodus 15 Şubat’ta piyasaya çıkacak. Peki sizin sistemleriniz bu oyuna hazır mı? Yorum olarak yazabilirsiniz.