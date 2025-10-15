Microsoft'un Reddettiği Office Uygulama Logoları Ortaya Çıktı (Felaketin Kıyısından Dönülmüş)

Microsoft geçtiğimiz haftalarda yepyeni Office uygulama logolarını kullanıma sunmuştu. Bugün ise şirketin bu süreçte reddettiği logolar ortaya çıktı.

Microsoft, yeni yuvarlatılmış ve renkli Office logolarını kullanıma sunarken, bu süreçte reddettiği alternatif tasarımları da gün yüzüne çıkardı.

Şirketin Word, Excel ve PowerPoint için geliştirdiği konsept logolar, geçmişteki Mac sürümlerini andıran cesur ve yaratıcı denemeler içeriyor. Özellikle Word için yapılan “not defteri” tarzı tasarımlar ve harf vurgulu logolar, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirebilecek kadar farklıymış, tabii bazılarıysa çok daha kötü...

İşte Microsoft'un reddettiği logolar:

Nihayetinde Microsoft, Word ikonunda dört yerine üç yatay çubuk kullanmaya karar verdi ve bazı sürümlerde harfleri tamamen kaldırdı. Excel için yapılan denemelerde “hücre” teması korunmuş olsa da, “X” biçimli bir logo öne çıkıyor. PowerPoint tarafında ise slayt temasını yansıtan kurdele biçimli “P” ve pasta grafik temalı denemeler dikkat çekiyor ancak son tasarım daha sade bir yöne evrilmelerini sağlamış durumda.

Microsoft’un son dokunuşları sadece Office uygulamalarıyla da sınırlı kalmadı. Teams, OneDrive, Outlook ve OneNote için yenilenmiş logolar da şu anda Windows ve iOS platformlarında kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Şirket, Windows’ta harfli sürümleri tercih ederken, iOS kullanıcılarına harfsiz ve daha sade ikonlar sunmayı seçti.

Peki siz iptal edilen logolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.