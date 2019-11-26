Milyon Dolarlık Oyun Karakteri 552 Dolara Satıldı

Çin'de bir Justice Online oyuncusu, arkadaşının rehin aldığı hesabını satmasının ardından dava açtı. Arkadaşı tarafından oyuna getirilen adam, karakterini geri alabilmek için satın alan kişiye 13 bin dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

Çin'de bir adam, Justice Online oyununda karakterini geliştirmek için 1.4 milyon dolardan fazla para harcadı. Harcadığı rakam başlı başına tuhaf olsa da, adamın arkadaşı, karakteri bir başkasına 552 dolara sattı ve hesabın 'gerçek' sahibi, karakterini geri alabilmek için 13.000 dolar daha ödemek zorunda kaldı.

Yaşanan komedi tadındaki olayda hesabın sahibi, karakterini arkadaşına ödünç verdi. Ancak sözde "arkadaş", rehin aldığı hesabı 388.000 yuan (yaklaşık 55.150 dolar) karşılığında sahibine geri satmaya çalıştı. Ancak hesap sahibinin karakteri geri almak için ödeme yapmayı reddetmesinin ardından NetEase'in oyun pazarında 3.888 yuan (552 dolar) karşılığında sattı.

Karakterin düşük fiyattan satılması, uzun süreli oyun oynamanın getirdiği dalgınlıkla yazım hatası olarak nitelendirildi, ancak teklifi geri alamadan birisi hesabı çoktan kaptı. Satışı duyan hesap sahibi, arkadaşına ve satışı gerçekleştiren NetEase'e dava açtı.

Çözüm olarak, NetEase işlemi geri aldı ve sahibine karakterinin kontrolünü geri verdi. Bununla birlikte, hesabın sahibi alıcıya 90.000 yuan (12.789 dolar) tazminat ödeyerek karakterini bir anlamda geri satın almış oldu.

Yaşanan bu komik olaydan alınması gereken iki önemli ders var. Kullanıcılar, dijital hesaplarını kimseye ödünç vermemeli ve daha da önemlisi oyunlara böylesine yüksek harcamalar yapmamalı.