Nintendo, "Kapatılamaz" Denen Emülatör Ryujinx'i Kapattı

Nintendo, Yuzu'nun ardından bir diğer büyük Switch emülatörü Ryujinx'i de kapattı.

Japon teknoloji devi Nintendo, iş markalarını korumaya geldiğinde oldukça sert bir tutum takınmasıyla biliniyor. Firma, mart ayında en popüler Nintendo Switch emülatörleri arasında yer alan Yuzu'yu dava etmiş ve kapanmasını sağlamıştı. Şimdi de Yuzu'nun en büyük rakibi olan Ryujinx de aynı akıbeti paylaştı.

Ryujinx'in indirme sayfası boş ve sayfada yer alan her şey kaldırıldı. Ayrıca emülatörün GitHub sayfası da kapatıldı. Emülatörün resmî Discord hesabında ve sosyal medya hesabında ise olan bitene dair bir açıklama yer alıyor. Görünüşe göre Nintendo yetkilileri emülatörün baş geliştiricisine ulaştı ve onları projeyi sonlandırmaya ikna etti.

İşte o açıklama:

"Dün, Nintendo tarafından gdkchan ile Nintendo tarafından iletişime geçildi ve (gdkchan'a) projeyi durdurması, organizasyonu ve kontrolü altında bulunan tüm ilgili varlıkları kaldırması için bir anlaşma teklif edildi. Bu anlaşmayı kabul edip etmediğine dair bir doğrulama beklenirken organizasyon kaldırıldı. Bu yüzden sonucun ne olduğu söylemek mümkün diye düşünüyorum."

Mesajın geri kalan kısmında ise proje için bir saygı duruşu söz konusu ve ekibin çalışmaları dile getiriliyor. Ayrıca ekibin iOS ve Android portları için yaptıkları çalışmalardan video kesitler de paylaşıldı.

Konuyla ilgili olarak henüz Nintendo tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Nintendo Sözcüsü Eddie Garcia ise Entertainment Software Association'ın halkla ilişkiler biriminin başında bulunan Aubrey Quinn'e yönlendirdi.

Ryujinx'in görece olarak dokunulmaz olduğu, operasyonlarını emülatör dostu Brezilya'dan yönettiği düşünülüyordu.