Minecraft her ne kadar düşük sistem gereksinimlerine sahip olsa da daha iyi FPS ile oynamak için yapmanız gereken belli başlı ayarlar var.

Minecraft, her ne kadar grafik açısından basit bir oyunmuş gibi görünse de arka planda sanıldığının aksine yoğun işlem gücü gerektiren bir oyun.

Özellikle mod vs. kullanıyorsanız yüksek çözünürlüklü kaynak paketleri fazlasıyla VRAM harcıyor ve eski bir sisteme de sahipseniz FPS düşüşleri kaçınılmaz hâle gelebiliyor. Daha akıcı bir oyun deneyimi için FPS’yi artırmak oldukça önemli ve bu yazımızda Minecraft FPS artırma için kullanabileceğiniz etkili yöntemleri sizler için listeledik.

Minecraft FPS artırma yolları:

Oyun içi ayarları düşürün.

OptiFine modunu kullanın.

Java'ya daha fazla RAM verin.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatın.

Bilgisayarınızı temizleyin ve sürücüleri güncelleyin.

Doku paketlerini kullanmaktan kaçının.

Bilgisayarın güç ayarını değiştirin

Oyun içi ayarları düşürün.

Minecraft’ın ayarlar menüsünden birkaç küçük değişiklik FPS üzerinde büyük fark yaratabilir.

Grafikler : “Fancy” yerine “Fast” olarak ayarlayın. Bu, ağaç yapraklarının ve diğer görsel efektlerin daha basite indirgenmesini sağlar.

: “Fancy” yerine “Fast” olarak ayarlayın. Bu, ağaç yapraklarının ve diğer görsel efektlerin daha basite indirgenmesini sağlar. Render Distance (Görüş Mesafesi) : Bu ayarı düşürmek büyük performans kazancı sağlar. 8 chunk civarı kullanabilirsiniz.

: Bu ayarı düşürmek büyük performans kazancı sağlar. 8 chunk civarı kullanabilirsiniz. Clouds (Bulutlar) : Kapatın.

: Kapatın. Particles (Parçacıklar) : “Minimal”e çekin ya da kapatın.

: “Minimal”e çekin ya da kapatın. Smooth Lighting (Yumuşak Aydınlatma ): Kapatın veya “Minimum” olarak kullanın.

): Kapatın veya “Minimum” olarak kullanın. V-Sync: Kapatmak FPS’yi artırabilir ancak zaman zaman ekran yırtılması yaşanabilir.

OptiFine modunu kullanın.

OptiFine, Minecraft için en popüler performans modlarından biridir. Özelleştirilmiş grafik ayarları, dinamik ışıklandırma kontrolü ve FPS artırıcı birçok özellik sunar.

Ayrıca daha düşük sistemlerde bile Shader (gölgelendirici) kullanımına olanak tanır. OptiFine moduna buradan ulaşabilirsiniz.

Java'ya daha fazla RAM verin.

Minecraft, Java ile çalışır ve varsayılan olarak az miktarda RAM kullanır. Bilgisayarınız destekliyorsa oyuna daha fazla RAM vermek performansı artırabilir:

Minecraft Launcher'dan “Installations” sekmesine gidin.

Kullandığınız sürümün altındaki “More Options” kısmına tıklayın.

-Xmx2G yerine -Xmx4G gibi bir değer girin (sisteminizde yeterli RAM varsa).

Arka planda çalışan uygulamaları kapatın.

Minecraft oynarken arka planda çalışan programlar sistem kaynaklarınızı tüketebilir.

Özellikle tarayıcılar, Discord ve Steam gibi uygulamaların RAM ve işlemci kullanımı yüksektir. Gereksiz tüm uygulamaları kapatmak ufak da olsa FPS artışı sağlar.

Bilgisayarınızı temizleyin ve sürücüleri güncelleyin.

Ekran kartı sürücülerini güncelleyin. Özellikle NVIDIA veya AMD kartlar için ekran kartı sürücüleri sık sık güncellenmelidir.

Disk temizliği yapın ve gereksiz dosyaları silin.

Arka planda çalışan virüs programları veya tarayıcı eklentilerinizi de mutlaka kontrol edin.

Doku paketlerini kullanmaktan kaçının.

Yüksek çözünürlüklü texture (doku) paketleri oyunu gerçekten baştan aşağı değiştiriyor olsalar da çok fazla kaynak tüketirler.

Eğer mutlaka kullanmak istiyorsanız daha hafif veya “FPS-friendly” olarak etiketlenmiş paketleri tercih edin.

Bilgisayarın güç ayarını değiştirin.

Denetim Masası > Güç Seçenekleri > “Yüksek Performans” modunu seçin.

Bu ayar sayesinde bilgisayarınız her konuda daha iyi performans almanız için gereksiz tüm performans tüketen ayarları sonlandırır veya kısar.

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Peki siz Minecraft'ta nasıl bir performans alıyorsunuz? Performans artırmak için başka önerileriniz varsa aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.