Minecraft'ın En Büyük Güncellemelerinden Nether, Yayınlandı

Microsoft’un sahibi olduğu oyun stüdyosu Mojang, Minecraft'ın çıkış yaptığı günden bu yana yayınlanan en büyük güncellemelerden Nether güncellemesini yayınladı. Nether güncellemesi, oyuna birçok yeni biyom, düşman ve yaratık getiriyor.

Minecraft'ın büyük Nether güncellemesi Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android ve PC için geldi. Minecraft'ın yeni güncellemesi, adından da anlaşılacağı üzere lavlar, domuz düşmanlar ve korkunç kalelerle dolu ürkütücü bir bölge olan Nether'a büyük yenilikler getiriyor.

Nether, artık çok daha geniş kapsamlı içeriklere sahip ve Elmas'tan bile daha güçlü olan yeni bir kaynak olan Netherite'i içeriyor. Minecraft'ın Nether güncellemesi, bölgedeki büyük değişikliklere ve bunların standart Minecraft deneyimini nasıl etkilediğine odaklanıyor. Nether güncellemesiyle gelen değişikliklere sırasıyla bakalım.

Minecraft Nether güncellemesiyle gelenler

Netherite

Minecraft genel olarak madenciliğe ve zanaate odaklanıyor. Nether'deki eski kalıntıları kazdığınızda bulacağınız Netherite'yi altın külçeleriyle birleştirdiğinizde Netherite Külçeleri elde edeceksiniz. Ayrıca lavlarda yüzebilen ve daha uzun süre dayanan öğeler oluşturmak için külçeleri elmas donanımlarla birleştirebileceksiniz.

Yeni biyomlar ve çevre

Minecraft oyuncuları devasa dünyayı keşfe çıktıklarında ormanlar, çöller, bataklıklar, ormanlar ve buzullar gibi farklı biyomlara rastlıyorlar. Oyuncuların alışkın olduğu geleneksel Nether ortamı, halen Nether Wastes olarak adlandırılan kendi biyomunu içeriyor. Güncelleme aynı zamanda Nether'e yeni biyomlar da ekliyor.

Bir zamanlar volkanik patlamalar ile bilinen bir alan olan Bazalt Deltaları, artık beyaz kül, magma küpleri ve Blackstone adlı yeni bir taşla dolu. Blackstone kalıntıları, Piglin ve Hoglins gibi düşmanlarla dolu ve köylerin Nether eşdeğeri olarak oyunda yer alıyor. Oyuncular, düşmanların ortaya çıkışını engelleyen bu yapıları keşfedebilir ve yağmalayabilir.

Crimson Forests (Kızıl Ormanlar) adı verilen mantar ormanları büyük mantarlar ve ürkütücü ışıklarla dolu. Oyuncular bu biyomda Nether Wart toplayabilir ve Weeper Vines'a tırmanabilir. Ayrıca çapaları ile Shroomlights olarak bilinen parlayan mantarları mantarlarla ortamları aydınlatabilir.

Soulsand Vadisi adlı açık çöller, korkunç ve yavaş oyunculara benzeyen Soul Sand ve Soul Soil'den oluşuyor. Bu çorak biyomda fosiller, bazalt ve iskeletler bolca iskelet var. Tüm bunların yanı sıra en az tehlikeli Nether biyomu olan mavi Warped Forests, birçok garip bitki örtüsü ve mantarlarla dolu.

Yeni düşmanlar ve yaratıklar

Zombi Piglinler, Nether'de oyunculara saldırıyor, ancak yeni güncelleme bu yaratıkların zombiye dönüşmemiş versiyonlarını da getiriyor. Yeni Piglinler, Crimson Forest ve Nether Wastes'te yaşayan agresif bir medeniyetin üyesi ve evlerindeki sandıklara dokunan oyunculara saldırıyorlar. Ayrıca Altın Külçeler karşılığında oyuncularla ticaret yapabiliyorlar.

Hoglin'ler, Crimson Forest biyomunda yaşayan ve oyunculara büyük bir geri tepme etkisi ile saldıran büyük agresif yaban domuzları. Piglinler bazen onları yiyecek için avlıyor. Bir oyuncu Hoglin'i normal dünyaya getirirse, yeni ve korkunç bir zombi düşman olan Zoglin'e dönüşüyor.

Son olarak, oyuncular yeni, pasif bir yaratık olan Strider'a binebiliyorlar. Strider'ın uzun bacakları lav okyanusları üzerinde yürümesine izin veriyor, ancak hareket etmeleri için bir çubuğa takılmış lezzetli Warped mantarlarının kokusunu takip etmesi gerekiyor.

Yeni Minecraft güncellemesi, köylüler için yapay zeka güncellemeleri, yeni büyüler ve yanan bir cephaneyle TNT'yi uzaktan ateşleme yeteneği gibi birçok yenilikle geliyor.

Minecraft Nether fragman: