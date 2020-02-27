Sony’nin Bile Aklını Çelecek PlayStation 5 Konsept Tasarımı

Mısırlı bir tasarımcı, yaklaşmakta olan PlayStation 5 için hayali bir konsept tasarım hazırladı. Daha önce hiçbir oyun konsolunda görmediğimiz bir detayı düşünen tasarımcı, konseptiyle oyunseverlerden tam not almayı başardı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 2020 yılının sonunda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i, oyunseverlerle buluşturacak. Şirket, bugüne dek yaptığı açıklamalarda PlayStation 5'le ilgili bazı özelliklere değindi ancak PlayStation 5'in fiyatı ve tasarımı, hala büyük bir sır olarak dimdik duruyor. Oyunseverlerin en çok merak ettiği bu iki konunun ne zaman aydınlanacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Şimdi sizlerle, PlayStation 5 için hazırlanan bir konsept tasarımdan bahsedeceğiz. Bu konsept tasarım, Mısırlı bir bağımsız tasarımcı tarafından oluşturuldu ve kısa bir süre önce de internet üzerinden paylaşıldı. Pek çok oyunsever tarafından tam not almayı başaran PlayStation 5 konsept tasarımı, hiçbir oyun konsolunda bugüne dek bulunmayan etkileyici bir özellikle geliyor.

Karşınızda, PlayStation 5 için hazırlanan o konsept tasarım

Mısırlı tasarımcının hazırladığı bu konsept tasarım, ince ve şık bir yapıya sahip. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen PlayStation modellerine de benzeyen bu tasarım, "Sony" logosunun hemen üzerinde bir disk girişi ve bu disk girişinin devamında da USB girişlerini bulunduruyor. USB girişleri, PlayStation 4'te bulunan girişlerle hemen hemen aynı yere konumlandırılmış durumda.

PlayStation 5 için hazırlanan konsept tasarım, küçük bir açma kapama tuşunu ve bu tuşun hemen yanında bulunan bir de disk çıkarma tuşuna sahip. Bu tuş bölümünün hemen üzerinde ise ince bir LED aydınlatmanın bulunduğu dikkatlerden kaçmıyor. Buraya kadar her şeyin sıradan olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu konsept tasarımın en dikkat çekici yanı Sony ile PS5 logosunun olduğu eğimli bölge.

PlayStation 5 konsepti, konsolun ön bölümüne bir LCD ekran ekliyor

Bu PlayStation konseptini benzersiz kılan şey, konsolun üzerinde bulunan özelleştirilebilir ekran. Tasarımcının hayaline göre bu ekran; oyuncu profillerini, oynanan oyunu, oyuncunun elindeki DualShock cihazının şarj durumu gibi detaylar gösterebiliyor. Bugüne dek görmediğimiz bu detay, gerçek olduğu takdirde oyunseverler için bambaşka bir konsol deneyimi oluşturabilir.

Sony'nin PlayStation 5 için bu tarz bir tasarım tercih etme ihtimali çok düşük. Zira konsepti yorumlayan çoğu kişiye göre böyle bir tasarımla PlayStation 5'i soğutmak oldukça zor olacaktır. Sony'nin nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacağını görmek için ise bir süre daha beklememiz gerekiyor.