Sam Altman’ın World projesi kapsamında geliştirilen Orb Mini, göz taramasıyla kimlik doğrulaması yapabilen mobil bir cihaz olarak tanıtıldı.

Yapay zekâ ve insan etkileşimleri arasındaki sınırların giderek belirsizleştiği günümüzde OpenAI CEO’su Sam Altman da bu duruma kayıtsız kalmadı. Kullanıcıları kimlik doğrulamasından geçirecek yeni bir cihaz geliştirdi. World projesi kapsamında tanıtılan bu mobil cihaz, kullanıcıların göz taramasıyla insan olduklarını doğrulamayı amaçlıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın girişimi World projesi kapsamında göz taramasıyla “gerçekten insan mısınız?” sorusuna yanıt veren yeni bir mobil cihaz tanıttı.

Sadece tarama değil, gelecekte ödeme noktası da olabilir

San Francisco’da düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Orb Mini, cep telefonu şeklinde taşınabilir bir cihaz olarak tanıtıldı. Ön yüzündeki iki büyük sensörle kullanıcının gözbebeklerini tarayan cihaz, bu sayede doğrulama işlemini tamamlıyor. Göz taraması sonrasında kullanıcılara, blockchain üzerinde saklanan benzersiz bir dijital kimlik veriliyor. Cihazın tasarımında daha önce Apple’da çalışmış isimlerin de yer aldığını şirket yetkilileri paylaştı.

World projesi, şu ana kadar 26 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 12 milyon doğrulanmış kimliğe ulaştığını paylaştı. Şirket, Orb Mini’nin ileride mobil ödeme noktası olarak da kullanılabileceğini ya da içindeki sensör teknolojisini başka üreticilere lisanslamayı düşündüğünü açıkladı. Şimdilik cihazın yalnızca kimlik doğrulama amacıyla kullanılacağını da özellikle vurguladı.

Orb Mini’nin teknik detaylarının tamamı henüz ortaya çıkmadı. Ama görünen o ki bu cihaz, projenin geleceğinde merkezde kalmaya devam edecek.