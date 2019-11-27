APK olarak da indirebileceğiniz, mobil platformların en iyi FPS oyunlarından biri olan Modern Strike Online: Pro FPS Google Play Store üzerinde 50 milyondan fazla indirme sayısına sahip. Peki bu kadar çok oynanan bir oyunda hangi taktiklerle yenilmez olursunuz?

Modern Strike Online: Pro FPS giderek popülerleşen Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile gibi mobil FPS oyunlarının başarılı temsilcilerinden biri. Başarısı da zaten uygulama marketleri üzerinde aldığı yorumlar ve puanlarla tescillenmiş durumda.

Sıkça oynanan her çok oyunculu oyunda olduğu gibi Modern Strike Online için de amansız bir rekabet söz konusu. Biz de bu rekabetin içerisinde kendinizi nasıl daha güçlü hâle getirebileceğinizi anlatacağız.

Rekabette öne geçmenizi sağlayacak tavsiyelere geçmeden önce, Modern Strike Online’ı indirebileceğiniz bağlantıları verelim. Eğer oyunu henüz oynamaya başlamadıysanız bu bağlantılardan rahatlıkla indirebilirsiniz.

Modern Strike Android ve iOS için indir:

Modern Strike APK indir:

Modern Strike Online taktikleri:

Yeni silahlar deneyin ve silahınızı özelleştirin:

Modern Strike Online oynarken oyunun tek düzeleşmemesi için düzenli olarak yeni silahlar kullanmanızda fayda var. Tabii bu oyun stratejilerinizi artıracağı için sıkılmamanın yanı sıra düşmanlarınıza karşı büyük avantaj sağlamanıza da yarayacak.

Oyuna ilk başladığınız zaman size verilen ücretsiz bir silah var. Sonrasında oyun size eğitim benzeri bir şekilde oyun içi para ile yeni bir silah aldıracak. Daha sonra bu para ile ne yapacağınıza siz karar veriyorsunuz. Tercihinizi yeni silahlar almaktan yana kullanmak en doğrusu. Çünkü oyunun ücretsiz olarak verdiği silahlar maalesef çok güçlü değil.

Aldığınız silahları özelleştirerek oynayış tarzınıza en uygun hâle getirebiliyorsunuz. Örneğin yakın mesafe çatışmalara giriyorsanız, yakınlaştırması düşük bir dürbün alarak hareket kâbiliyetinizi daha yüksek tutabilirsiniz. Eğer savaşta çok mermi harcayan biriyseniz, genişletilmiş şarjörler satın alarak en kritik yerde merminizin bitmesine engel olabilirsiniz.

Oyunda bulunan haritaları ve oyun modlarını iyice öğrenin:

Savaş oyunlarında kazanmanın en önemli yollarından birisi savaş alanını avucunuzun içi gibi bilmektir. Düşmanın nereden çıkabileceğini, bir yerden düşman gelirse hızlıca siper alınabilecek yerleri bilmek, yenilmez olmanın en önemli kurallarından biridir.

Modern Strike Online’da da bu kural bozulmuyor. Oyunda çok da büyük olmayan birçok harita var. Yani her haritayı birkaç kere oynamak uzmanlaşmak için yeterli. Başlarda haritayı cesurca gezerken kaybetmekten çekinmenize gerek yok. Çünkü iyice öğrendikten sonra o haritayı istediğiniz gibi dolaşabileceksiniz.

Oyun da 6 farklı savaş modu bulunuyor. Her bir mod belirli seviyelere ulaşıldığı zaman açılıyor. Tüm modları aktif olarak oynamaya özen gösterin. Örneğin “Ölüm Karşılaşması” oynarsanız savaş alanında tek başınıza kalmaya alışık olursunuz. Başka bir mod olan “Bomba” Modu”nu oynamak ise en iyi bomba atma antrenmanı.

Bombalarınızı kullanmayı unutmayın:

Modern Strike Online yapısı gereği hızlı bir oyun olduğu için sık sık kalabalık düşman grupları karşısında tek kalabiliyorsunuz. Böyle durumlarda silahınızı bir kenara bırakarak grup hâlinde dolaşan düşmanları bombalarla farklı yerlere dağıtmak en doğru strateji.

Bomba atmak takım arkadaşlarınızın yanınıza gelmesi için daha fazla vakit oluşturduğu gibi, beklenenin üstünde bir hasar veriyor. Oyunda bulunan bombaların etki alanı göründüğünden çok daha fazla.

Bomba kullanmak dikkatsiz düşmanlarınızı gâfil avlamanıza da yardımcı oluyor. Eğer düşmanınız bomba attığınız fark etmezse, bir grubu dağıtmaktan çok daha iyisini yapabilirsiniz. Doğru yere attığınız bir bomba aynı anda 3 farklı düşmanı alt etmenizi sağlayabilir.

Zırhınızı geliştirmeyi asla ihmal etmeyin:

Bir savaş oyununda zırhın önemi bazen fark edilmeyebiliyor. Herkes daha fazla hasar verebilmek adına silahlarını geliştiriyor. Ancak güçlü bir zırh, her silahın etkisini azaltmanın anahtarı. Eğer oyun içerisinde karşınıza zırhını güçlendirmiş bir rakip gelirse, ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Neredeyse bir şarjör boşaltmanıza rağmen alt edemediğiniz rakiplerin sırrı, zırh geliştirmek. Yani Modern Strike Online’da en iyi saldırılardan birisi de doğru savunma yapmak. Düşmanınız sizin canınızı azaltamadığını fark ettiği zaman başka birisine saldırmaya başlayacak. Siz de bu boşluğu daha fazla düşmanı hedef alarak doldurabilirsiniz.

Zırh derken aynı zamanda kasktan da bahsediyoruz. Eğer düşmanlarınızı gövdeden aldığınız hasarın az olduğunu fark ederse, savunmasız olan kafa bölgenize odaklanacaktır. Böyle bir girişimin işe yaramaması için kaskınızı da düzenli olarak geliştirmelisiniz.

Silahlarınızı geliştirin ve tamir edin:

Savaş sırasında silahlarınızın iyi durumda olması galibiyetin en kilit unsurlarından bir tanesi. Modern Strike Online silahlarınızı geliştirmenize imkân tanıyor. Yaptığınız her geliştirme ile silahınızın verdiği hasar, isabet oranı ve cephanesi artıyor.

Silahlarınızı geliştirmek tek çare değil. Aynı şekilde tamiratlarını da aksatmamanız gerekiyor. Çünkü bir silah ne kadar güçlü olursa olsun, bozuk parçaları varken istediğiniz verimi almanız imkansız.

Tabii geliştirmek ve tamir etmek ücretsiz olmadığı için, bu işlemleri yaparken doğru zamanları kollamanız gerekiyor. Güçlü bir asker olmak için saldırı gücünüzün ve savunma gücünüzün dengeli olması lazım. Yani yükseltme puanınız çok değilse ve savunma teçhizatlarınız güçsüzse, paranızı savunmanızı geliştirmek için harcayın.

Takım arkadaşlarınızdan uzaklaşmayın:

Temposu yüksek savaş oyunlarında yapılan en büyük hatalardan bir tanesi takımla birlikte hareket etmemektir. Bu tavsiyenin ne kadar yararlı olduğunu yalnızca bir oyunda tek başınıza hareket etmeyerek anlayabilirsiniz.

Savaş sırasında düşmanlarınızın en çok istediği şey sizi yalnız yakalayabilmektir. Çünkü tek başınıza kendinizi bir yere kadar savunabilirsiniz. Eğer takım halinde hareket ederseniz, düşmanlarınız size saldırmadan önce iki kere düşünecektir.

Takım halinde hareket etmek için yazımızda bulunan en önemli ve en etkili tavsiye bile diyebiliriz. Birlikte hareket eden bir takımı yenmek, savaşların en zorudur. Bu yüzden takımınızın yanından ayrılmadan önce bir kez daha düşünün. Kolay lokma olmak istemiyorsanız, tek başınıza hareket etmeyin.

Bonus: Doğru zamanda nişan alın:

Birinci şahıs nişancı oyunlarında nişan almak isabeti artırdığı için çok kullanılan bir yöntemdir. Ancak Modern Strike Online için bu durum her zaman geçerli değil. Evet, nişan almak isabet oranını artırıyor ancak telefondan oynanılan bir oyun olduğu için hareket kabiliyetini de çok azaltıyor.

Nişan aldığınız zaman hareket etme hızınız ve etrafa bakınma hızınız düşüyor. Böyle olunca da düşman odaklandığınız yerden çıkmadığı zaman tepki vermek zorlaşıyor. Bu yüzden yakın mesafe çatışmalarında gez-göz-arpacık kullanmadan savaşmaya özen gösterin.

Akıllı telefonlarda en çok oynanan FPS oyunlarından biri olan Modern Strike Online: Pro FPS’te kazanmanızda kilit rol üstlenecek tavsiyelerden oluşan yazımızın sonuna geldik. Eğer sizin de oyunu oynarken kullandığınız farklı yöntemler varsa bunları yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.