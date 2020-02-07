Motorola, Moto G Power ve Moto G Stylus'u Tanıttı

Bütçe dostu modelleriyle akıllı telefon piyasasına yeniden giriş yapmak isteyen Motorola, bugün Moto G Power ve Moto G Stylus cihazlarını tanıttı. Her iki cihaz da genel anlamda benzer özelliklere sahip olsa da arada çok büyük farklar da bulunuyor.

Akıllı telefon piyasasına yeniden girmek isteyen Motorola, bugün iki yeni iddialı telefonunu tanıttı. Şirketin tanıttığı yeni telefonlar, Moto G Stylus ve Moto G Power oldu. Her iki telefon da günümüz standartlarına göre orta segmentte yer alacak şekilde tasarlandı ve fiyatlandırıldı.

Moto G Stylus ve Moto G Power, genel hatlarıyla benzer özelliklere sahip. Her iki cihazın da işlemci kısmında Snapdragon 665 bulunuyor. Motorola’nın yeni telefonları, 4 GB RAM ve 6,4 inç FHD+ ekranla birlikte geliyor. Ayrıca her iki telefonun ekranı da delikli ekran tasarımına sahip.

Motorola'nın yeni orta segment telefonları: Moto G Stlylus ve Moto G Power

Moto G Stylus’u Moto G Power’dan ayıran özelliklerden biri, bu cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması. Öte yandan Moto G Power’daki depolama alanı yalnızca 64 GB ile sınırlı. Elbette Motorola G Stylus’u Moto G Power’dan ayıran çok büyük bir farklılık daha bulunuyor: Stylus kalemi.

Moto G Stylus, Stylus kalemiyle birlikte satışa çıkacak. Böylece bu telefon, Motorola’nın Stylus’a sahip ilk G serisi telefonu olacak. Kalem; çizim yapma, not alma ve diğer birçok işlev için oldukça kullanışlı fakat bazı kullanıcılara göre Samsung Galaxy Note10’un S Pen’i kadar değil.

Moto G Stylus ve Moto G Power, tasarım anlamında da aynı görünümü paylaşıyor. Her iki cihaz da arka kısmında bir parmak izi okuyucusunu barındırıyor ve 3,5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor. Moto G Power, büyük bataryası nedeniyle Moto G Stylus’tan biraz daha kalın bir yapıya sahip.

Batarya demişken; Moto G Power, 5.000 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip. İkinci telefonumuz Moto G Stylus ise 4.000 mAh’lik bir bataryayla geliyor. 5.000 mAh’lik bataryasıyla Moto G Power, şirketin söylediğine göre tek bir şarjla 3 gün çalışma imkânını kullanıcısına tanıyor.

Cihazların kamera kısmına geldiğimizde ortaya bazı farklar çıkıyor. Her iki telefon da üçlü kamera kurulumuna sahip olmasına rağmen arada büyük farklar bulunuyor. İkilinin en pahalısı olacak Moto G Stylus, 48 MP’lik ana kamerayla birlikte 2 MP makro lense ve 117 derecelik ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yapıyor. Moto G Power ise 16 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik 118 derece ultra geniş açılı kamera ve Moto G Stylus’taki makro kameranın aynısını bünyesinde barındırıyor. Cihazların teknik özelliklerinin detaylarına aşağıdaki listelerden ulaşabilirsiniz.

Moto G Stylus özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 1080x2280, FHD+

6,4 inç, 1080x2280, FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) ana kamera, 16 MP (f/2,2) ultra geniş açılı video kamera, 2 MP makro kamera

48 MP (f/1,7) ana kamera, 16 MP (f/2,2) ultra geniş açılı video kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 16 MP (f/2,2)

16 MP (f/2,2) Batarya: 4.000 mAh Li-Po

4.000 mAh Li-Po Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Mystic Indigo

Mystic Indigo Boyutlar: 158,55 mm x 75,8 mm x 9,2 mm

158,55 mm x 75,8 mm x 9,2 mm Ağırlık: 192 gram

Moto G Power özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 1080x2280, FHD+

6,4 inç, 1080x2280, FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 16 MP (f/1,7) ana kamera, 2 MP (f/2,2) makro kamera, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı kamera

16 MP (f/1,7) ana kamera, 2 MP (f/2,2) makro kamera, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP (f/2,2)

16 MP (f/2,2) Batarya: 5.000 mAh Li-Po

5.000 mAh Li-Po Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Smoke Black

Smoke Black Boyutlar: 159,55 mm x 75,8 mm x 9,63 mm

159,55 mm x 75,8 mm x 9,63 mm Ağırlık: 199 gram

Moto G Stylus fiyatı:

Motorola’nın Stylus kalemine sahip yeni akıllı telefonu Moto G Stylus, 299 dolarlık bir fiyat etiketiyle ilkbahar aylarında piyasaya sürülecek. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil ancak ülkemize gelirse cihaz, güncel kurla yaklaşık 1.800 TL + vergiler gibi bir fiyat etiketine sahip olacak.

Moto G Power fiyatı:

Motorola’nın bugün tanıttığı en ucuz telefon olan Moto G Power, 249 dolarlık fiyat etiketiyle alıcısını bulacak. Cihaz, Stylus gibi ilkbahar aylarında piyasaya sürülecek. Bu cihazın da ülkemize geldiği takdirde 1.500 TL + vergiler gibi bir fiyat etiketine sahip olabileceğini söyleyebiliriz.