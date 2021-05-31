Son yılların tartışılan firmalarından biri olan İsviçre merkezli Nestle'ye ait şirket içi yazışmalar sızdırıldı. Financial Times'ın haberine göre Nestle ürünlerinin %60'ının sağlık testlerinde başarısız olduğu belirtildi.

Özellikle su pazarında yaptığı hamlelerle dikkat çeken Nestle'nin şirket içi yazışmaları basına yansıdı. Financial Times tarafından paylaşılan yazışmalarda firma ürünlerinin yarıdan fazlasının sağlıksız olduğu belirtildi. Firma yazışmalarında "Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim, bu tanıma hiçbir zaman uyamayacaklar." ifadeleri yer aldı.

Nestle'nin iç yazışmalarında, evcil hayvan ve özel sağlık ürünleri dışında kalan ürünlerin sadece %37'sinin Avustralya sağlık sisteminde 3.5 yıldızın üzerinde görüldüğü belirtildi. Bu kriterler uluslararası kuruluşlar tarafından da kullanılıyor.

Ürünlerin %63'ü sağlıklı kategorisine giremiyor

Financial Times haberinde, ürünlerin %63'ünün 3,5 yıldızın altında kaldığı göze çarparken, bu gıda denetleme sisteminin Access to Nutrition Foundation gibi uluslararası kurumlar tarafından da kullanıldığı belirtildi.

Nestle'nin en çok sorun yaşadığı alanlar ise içecek, şekerleme ve dondurma portföyü olarak göze çarptı. Firmanın saf kahveleri hariç içeceklerin %96'sı, şekerleme ve dondurma grubunda yer alan ürünlerin ise %99'u gerekli eşiğe ulaşmayı başaramadı.

Yazışmalarda dikkat çeken bir diğer nokta ise Nestle'nin bu konuda da adımlar atması oldu. Şirket içinde yazışmalarda, "Ürünlerimizde önemli iyileştirmeler yaptık ancak portföyümüz, tüketici taleplerinin hızla arttığı bir ortamda, çevresel sağlık tanımlarına karşı hala düşük performans gösteriyor." dedi.

Yapılan incelemelere bebek mamaları, evcil hayvan yemekleri, kahveler ve sağlık bilimi bölümündeki ürünler yer almadı. Yani firmanın 72,7 milyar dolarlık cirosunu oluşturan ürünlerin yaklaşık olarak yarısı incelemenin dışında kalmış oldu.