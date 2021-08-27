Netflix'in yayınlandığı dönemde epey sevilen sürükleyici serisi Into the Night'tan yeni fragman geldi. Serinin yeni fragmanı, ilk sezondaki gerilimin yeni sezonda da devam edeceğini gösteriyor.

Eylül ayı, Netflix için oldukça hareketli geçecek. Pek çok sevilen serinin izleyicisi ile buluşacağı Eylül ayında izleyeceğimiz serilerden biri de Into the Night olacak. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir tanıtım fragmanı ile yeni sezonun izleyicisi ile buluşacağı tarih duyurulmuştu. Şimdi ise ikinci sezonda bizi nelerin beklediğini gösteren heyecan dolu yeni bir fragman yayınlandı.

İlk sezonda, bir uçak yolculuğu esnasında, Güneş'in herkesi öldürdüğü kaotik bir kıyamet senaryosunun içine düşen karakterlerin iletişimlerinin yarattığı gerilimi izlediğimiz seride ikinci sezon biraz daha bol aksiyon sahnesi içerecek gibi görünüyor.

''Sığınağa tam zamanında ulaşmayı başardılar. Peki burası düşündükleri kadar güvenli mi?''

Yeni sezonda karakterlerimiz ilk sezonda yetişmek için binbir türlü olay yaşadıkları sığınağa ulaşmış durumdalar. Ancak verilen sinyaller gösteriyor ki bu sığınak düşündükleri kadar güvenli değil ve yeni çatışmalar yaratacak yeni karakterlerle dolu.

Seriye dair merakla beklenen detaylardan biri ise yeni sezonda konuk oyuncu olarak Kıvanç Tatlıtuğ'unda yer alacağına yönelik haberler. Tatlıtuğ'un Netflix Belçika yapımı bu seride yer alıp almadığını görmek için ise 8 Eylül'ü beklememiz gerekecek. Eğer biraz 'çıtır çerez' aksiyon dizilerini seviyorsanız ve henüz serinin ilk sezonunu izlemediyseniz, göz atmanızı tavsiye ederiz. Şimdiden iyi seyirler.

Into the Night 2. sezon fragmanı: