Netflix, Berlin dizisinin yayın tarihini açıkladı. La Casa de Papel'in spin-off'u tadında olacak dizi, yılın son günlerinde seyirciyle buluşacak.

Netflix, dünya çapında fenomene dönüşen İspanyol dizi La Casa de Papel'in en sevilen karakterlerinden Berlin'i merkezine alacak aynı isimli yeni dizisi Berlin'in yayın tarihini açıkladı. Paylaşılan duyuru videosunda diziden neler beklememiz gerektiğini gösteren dikkat çeken sekanslar yer aldı.

Berlin dizisi, 29 Aralık tarihinde Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak. La Casa de Papel gibi dizide de Berlin karakterini Pedro Alonso canlandıracak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Berlin dizisi tanıtım fragmanı:

Berlin dizisi konusu:

La Casa de Papel'deki olayların öncesinde geçen bu dizide altın çağındaki Berlin, en iddialı soygunlarından birini planlamak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir.

Berlin dizisi oyuncu kadrosu:

Pedro Alonso (Berlin)

Michelle Jenner (Keila)

Tristán Ulloa (Damián)

Begoña Vargas (Cameron)

Julio Peña (Roi)

Joel Sanchez (Bruce)

Berlin dizisi yayın tarihi:

La Casa de Papel spin-off'u Berlin, 29 Aralık'ta yayınlanacak.