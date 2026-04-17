Netflix'e Çok Yakında TikTok Benzeri Dikey Videolar Geliyor: Uygulamanın Tasarımı Baştan Aşağı Değişecek!

Netflix, ay sonunda uygulamasının yeniden tasarlanmış versiyonunun geleceğini açıkladı. Bu güncellemeyle birlikte TikTok benzeri dikey videolar da uygulamaya eklenecek.

Gökay Uyan

Netflix, dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı ile en popüler film ve dizi platformu konumunda bulunuyor. Bu yüzden de şirketin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için uygulamasına sürekli yeni güncellemeler getirdiğini görüyoruz. Bu ay sonu gelecek güncelleme de bunlardan biri.

Yapılan yeni açıklamalara göre Netflix, bu ayın sonunda uygulamasında büyük bir güncelleme yayımlayacak. Bu güncellemeyle birlikte de geçen yıldan beri test edilen TikTok benzeri dikey video akışı Netflix uygulamasına eklenecek.

Netflix’te TikTok benzeri film ve dizi kısa videoları görüp kaydırabileceksiniz

Netflix’in yeniden tasarlanan uygulaması dikey video formatını içerecek. Bu formatta filmlerden, dizilerden, programlardan kesitler göreceksiniz, onları izleyip kaydedebilecek ve hatta paylaşabileceksiniz. Özellikle izleyecek yeni bir şeyler arayanlar için faydalı bir özellik olabilir.

Netflix, yaptığı açıklamada yeni tasarımın “sunduğu eğlence hizmetini daha iyi yansıtacağını” düşündüğünü ve abonelerin istedikleri şekilde ve zamanda etkileşim kurmalarını kolaylaştıracağını belirtti.

Yeniden tasarlanan uygulama ve dikey videolar hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar. Nasıl görüneceklerine dair henüz bir detay yok. Ay sonunda uygulamanın yeni hâlini göreceğiz.

