Nintendo Switch 2 Almayı Düşünüyorsanız Elinizi Çabuk Tutun: Yakında Zam Gelebilir!

İddialara göre Nintendo yatırımcıları, şirkete Nintendo Switch 2'ye zam yapılması yönünde baskı yapıyor. Peki bu baskının sebebi ne?

Barış Bulut / Editor

Nintendo’nun henüz yeni sayılabilecek oyun konsolu Nintendo Switch 2 için can sıkıcı bir iddia gündemde. Şirketin yatırımcılarının, artan maliyetler nedeniyle Nintendo’ya konsol fiyatını yükseltmesi yönünde baskı yaptığı konuşuluyor.

Nintendo Switch 2 şu anda globalde 449 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Mario Kart World paketli sürüm ise 499 dolar seviyesinde ancak sektör kulislerine göre bu rakamlar uzun süre böyle kalmayacak.

Oyun sektöründe zam üstüne zam

Eskiden konsolların fiyatı zamanla düşerdi. Şimdi ise tam tersi yaşanıyor.

Son bir yılda özellikle küresel ekonomik gelişmeler teknoloji sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Gümrük tarifeleri, yapay zekâ kaynaklı bellek sıkıntıları ve Orta Doğu’daki gerilimler üretim maliyetlerini artırdı. Bunun sonucu olarak hem PlayStation 5 hem de Xbox tarafında birçok ülkede fiyat artışları geldi.

Nintendo ise şimdiye kadar bu dalgaya direnebilen nadir şirketlerden biri oldu ancak görünen o ki yatırımcılar bu “direnişten” pek memnun değil.

Nintendo hisseleri düşüyor

Bloomberg’in haberine göre yatırımcılar, yükselen maliyetlerin şirket kârlılığını baskıladığını düşünüyor ve Nintendo Switch 2 fiyatının artırılmasını istiyor.

Özellikle Nintendo hisselerinin son beş aydır düşüş trendinde olması, yatırımcıların sabrını taşırmış durumda. İlginç olan ise Nintendo’nun aslında kötü bir dönem geçirmemesi. Tam aksine:

  • Pokémon Pokopia, çıkışından sonraki dört günde 2,2 milyon satış yaptı.
  • The Super Mario Galaxy Movie, 2026’nın şu ana kadar en çok hasılat yapan filmi oldu.
  • Switch 2 satışları ise ilk Switch modelinden bile daha hızlı ilerliyor.

Yani ortada garip bir tablo var. Şu noktada şirketin eli maddi açıdan güçlü görünüyor ama yatırımcılar yine de daha fazla gelir istiyor.

Şimdi gözler yarın açıklanacak finansal raporda olacak. Eğer Nintendo sürpriz bir zam açıklarsa kimse şaşırmamalı.

