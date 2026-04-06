[Nisan 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü akıllı telefonlar hangileri?

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

En güçlü akıllı telefonlar

Telefon AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı Red Magic 11 Pro 3.982.602 59.999 TL iQOO 15 3.730.338 Resmî satışı yok Poco F8 Ultra 3.678.622 59.999 TL OnePlus 15 3.621.738 73.899 TL Xiaomi 17 Ultra 3.595.092 119.999 TL Galaxy S26 Ultra 3.585.131 109.999 TL OPPO Find X9 Pro 3.338.063 84.999 TL vivo X300 Pro 3.298.168 99.999 TL Xiaomi 17 3.272.915 74.999 TL OnePlus Ace 6 3.153.638 Resmî satışı yok

Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2.371.555 AnTuTu puanı ile kendine 34. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2.094.807 AnTuTu puanı ile 45. sırada.

Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.

Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.