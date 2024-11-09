Nissan, e-POWER üretiminde 1.5 milyon adede ulaştı. Çevre dostu teknolojiye olan talep artmaya devam ediyor.

e-POWER, Nissan’a ait benzersiz bir güç aktarım sistemi olarak, elektrik motorunu çalıştırmak için benzinli bir jeneratör kullanıyor. Geleneksel içten yanmalı motorlardan farklı olarak, daha düşük emisyonlarla çevre dostu bir sürüş sunuyor.

Rejeneratif frenleme sistemi sayesinde batarya şarjını sürdürüyor. İlk olarak 2016 yılında Japonya'da Note e-POWER modeliyle tanıtılan bu teknoloji, zamanla Kicks, X-Trail ve Serena gibi farklı Nissan modellerine entegre edildi. 2023 mali yılı itibariyle Japonya'da satılan Nissan araçlarının %42,6’sı e-POWER sistemine sahipti.

Avrupa'da 100.000'in üzerinde satış adedine ulaştı

Nissan e-POWER teknolojisini, Çin’de 2021'de Sylphy e-POWER sedan modeliyle genişletirken, Avrupa pazarında 2022'de X-Trail ve Qashqai e-POWER modellerini satışa sundu. 2024 Ocak itibariyle Avrupa'da 100.000'den fazla e-POWER araç satıldı.

Türkiye'de de aynı dönemde satışa sunulan e-POWER modelleri, toplamda 12 bin adetlik satış rakamına ulaşmayı başardı. Nissan, bu teknolojiyi 2026 yılına kadar ABD ve Kanada pazarına da sunmayı planlıyor.