Otomobil dediğimiz zaman akla gelen ilk markalardan biri şüphesiz Nissan. Biz de bu içeriğimizde 92 yıllık Nissan tarihinin hafızalardan silinmeyen otomobillerini derledik.

Listemizde 350Z’den GT-R’a kadar pek çok otomobil bulunuyor.

Bakalım Japon üreticinin bu efsane modelleri arasından sizin favoriniz hangisi olacak?

Nissan 350Z

2002-2009 arasında üretilen Nissan 350Z, 280 beygir güç üretebilen V6 motoruyla hafızalara kazınmıştı. Arkadan itişli otomobil, özellikle drift dünyasının gözdelerinden biriydi.

Nissan Skyline GT-R (R34)

1999’da piyasaya sürülen "Godzilla" lakaplı Skyline GT-R R34, 2.6 litrelik motoru RB26 motoru ile ikonikleşmişti. 320 beygir gücündeki araba, Hızlı ve Öfkeli Serisi ile ününe ün katmıştı. Nissan, 2022’ye kadar GT-R R34’den yalnızca 11.578 adet üretti. Bu nedenle günümüzde büyük bir koleksiyon değeri de taşıyor.

Nissan GT-R (R35)

3.8 litrelik V6 motora sahip R35’in ilk üretimleri 480 beygir güç üretiyordu. Ayrıca çeşitli modifikasyon çalışmaları ile tüm GT-R modellerinde çok daha fazla beygir gücü alınabiliyordu.

Nissan Silvia S15

Tıpkı 350Z gibi drift dünyasının vazgeçilmezlerinden biri olan Silvia S15, 250 beygirlik SR20DET motoru ile çok konuşulmuştu. 6 ileri manuel şanzıman da ilk kez bu nesilde sunuldu.

Nissan Patrol

Tıpkı drift gibi off-road dünyasında da adından söz ettiren Nissan, bunu Patrol modeliyle başarmıştı. Toyota Land Cruiser'a rakip olarak üretilen Patrol, 1951’den bu yana 6 farklı nesliyle karşımıza çıktı

Sizin listedeki modeller arasında favoriniz hangisi? ‘Bu listede olmalıydı’ dediğiniz bir Nissan modeli var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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