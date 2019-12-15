2 Gün Pil Ömrü Olan Nokia 2.3 Yakında Piyasaya Sürülecek

Bu ayın başlarında tanıtılan Nokia 2.3, tek şarjla 2 gün boyunca çalışabilmesiyle oldukça dikkat çekmişti. Twitter üzerinden telefona dair kısa videolar paylaşan Nokia Hindistan hesabı ise telefonun yakın zamanda satışa sunulacağının sinyallerini verdi.

Telefon dünyasının efsanesi Nokia, 2 gün pil ömrü vadeden telefonu Noka 2.3’ü bu ayın başlarında Mısır’da düzenlenen bir etkinlik ile tanıtmıştı. Şimdiyse şirket, bu telefonu için sosyal medyada Hindistan lansmanını yapmaya başladı. Yapılan paylaşımda telefonun modeli geçirilmese de tasarımı Nokia 2.3 ile oldukça benzerlik gösteriyor.

#BadeKaamKaPhone etiketli kısa videolar aracılığıyla telefonun pil ömrü ve çift arka kamera özelliklerine de dikkat çeken HMD Global, ürünün ne zaman piyasaya sürüleceğine dair ne yazık ki net bir tarih vermedi. Bu yüzden telefonun gizemi birkaç gün daha devam edebilir. Dilerseniz şimdi bu telefonun özelliklerine biraz daha yakından bakalım.

Nokia 2.3, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor:

6,2 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunan Nokia 2.3, bu ekranda 720 x 1520 piksel çözünürlükle birlikte çentikli kamera tasarımında 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası sunuyor. Arka tarafında dikey olarak yerleştirilmiş kamera modülü bulunan cihaz, bu kameralarda ise 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera kurulumuna sahip.

Donanımsal açıdan 2 GB RAM’in yerleştirildiği Nokia 2.3, depolama alanında ise 512 GB’a kadar artırılabilen 32 GB dahili depolamaya sahip. Cihaz, gücünü ise 2 GHz dört çekirdekli MediaTek Helio A22 yonga setinden alıyor ve işletim sistemi olarak Android 9.0 Pie kullanıyor. Bu noktada Nokia, telefonu için Android 10 güncellemesinin sözünü de vermişti.

Piyasadaki rakiplerine kıyasla oldukça iddialı bir fiyatı bulunan Nokia 2.3, 109 euroluk (yaklaşık 704 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun hangi ülkelerde satılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Nokia 2.3 teknik özellikleri: