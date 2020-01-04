Nokia 7.1 İçin Tercih Edebileceğiniz En İyi Kılıflar

Bu yazımızda, HMD Global'in orta segmentte en çok tutulan modellerinden biri olan Nokia 7.1 için tercih edebileceğiniz, birbirinden şık kılıfları listeledik. Gelin tüm bu kılıflara yakından bakalım.

2018 yılının sonlarına doğru tanıtılan Nokia 7.1, geçtiğimiz yıl boyunca orta segmentin tozunu attırarak oldukça tercih edilen bir model olmayı başardı. Telefonun bu kadar çok tercih edilmesinin arkasındaysa donanımsal özellikler ve tasarım gibi birkaç farklı neden bulunuyor.

Tasarım noktasında dış cephesi alüminyum ve camdan üretilen Nokia 7.1, bu sayede orta sınıf bir telefondan ziyade “premium” segmentine ait bir cihaz gibi görünüyor. Tabii ki telefonun bu şık görüntüsünün yıllar boyunca bu şekilde kalmasını istiyorsanız, bunun için tercih edebileceğiniz oldukça hoş telefon kılıfları bulunuyor. Gelin Nokia 7.1 için tercih edebileceğiniz en iyi telefon kılıfı seçeneklerine yakından bakalım.

Microcase Brushed Carbon Fiber Silikon Kılıf

Arka kısımda fırçalanmış bir görünüm ve uç noktalarında özel karbon fiber desenlerine sahip olan bu kılıf, piyasada 35-45 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. Cihazı baştan başa kavrayan, kolay takılıp çıkarılabilir bir yapıya sahip olan kılıf, fiber silikon yapısıyla cihazınızın zarar görmesini de büyük oranda engelliyor.

TopAce Clear Case

Nokia 7.1 için tasarlanmış olan şeffaf yapıdaki silikon kılıf, cihazını korurken aynı zamanda şıklıktan ödün vermek istemeyenlerin tercih edebileceği bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Diğer kılıflara kıyasla daha ince bir yapıda olan bu kılıf, telefonu darbe ve çizilmelere karşı koruyabiliyor.

KuGi Premium Flexible Case

Hem şık ve hem de koruyucu bir kılıf arayanların tercih edebileceği KuGi Premium Flexible Case, yüksek kaliteli TPU yapısı ile üst düzey bir tutuş hissi sağlıyor. Öte yandan kılıfın esnek yapısı, cihazın tüm bağlantı noktalarına rahatça ulaşabilmenize imkân sağlıyor.

Tudia Merge Nokia 7.1

Tudia tarafından sunulan bu kılıf, ağır görünümünün yanında esnek bir yapıyı da beraberinde sunuyor. Kılıfın cihazı baştan başa kaplayan yapısıysa tüm düğmeleri de kaplayarak koruma altına alıyor. Sert düşüşlerde en çok hasar gören bölge olan kamera ve parmak izi sensörü de yükseltilmiş kaplamayla koruma altına alınmış durumda.

Kwmobile Cover

Kwmobile markalı bu kılıfı diğer TPU kılıflarından ayıran en büyük farkı, pembeden maviye geçiş yapan iki renkli tasarımı. Düz, şeffaf renklerden sıkılan ancak hafif ve şık bir kılıf arayanların tercihi olabilecek bu kılıf, telefonu baştan başa sarmalayan yapısıyla etkili bir koruma sunuyor.