iPhone Kilidi Maskeliyken Face ID ile Nasıl Açılır?

Koronavirüs nedeniyle maske kullanımının önem kazandığı günlerde iPhone telefonunuzu Face ID ile maskeliyken açabileceğinizi biliyor muydunuz? Tencent Security Xianwu Lab’den araştırmacılar, iPhone’unuzu maskeliyken nasıl açabileceğiniz konusunda bir yöntem yayınladılar.

Kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle günümüzde maskesiz dolaşmak oldukça riskli olmaya başladı. Maske takmakla birlikte bazı akıllı telefon kullanıcılarını büyük ölçüde etkileyen bir sorun ortaya çıktı. Akıllı telefonlar, artık insanların yüzlerini okuyamaz oldu.

Bu durum şu anda bütün akıllı telefonlar için geçerli olsa da Tencent Security’nin bünyesinde yer alan Xianwu Lab, iPhone kullanıcıları için oldukça basit bir yöntem buldu. Bu yöntem sayesinde iPhone kullanıcıları, maskelerini takarken Face ID kullanarak telefonun kilidini açabiliyorlar.

Maskeliyken Face ID nasıl kullanılır:

Xianwu Lab tarafından geliştirilen yönteme göre iPhone’unuzun sizi maskeyle birlikte tanımasını sağlamak için öncelikle maskeyi yukarıdaki şekilde katlamanız gerekiyor. Maskeyi katlayıp yüzünüze her iki askısını da bir kulağınıza koyduktan sonra iPhone’unuzun Face ID uygulamasını açarak 'Face ID’yi Sıfırla' seçeneğine basmalısınız.

Elbette bu durumda Face ID’nin yüzünüzü tamamen algılamadığını görebilirsiniz ancak araştırmacılara göre Face ID, sizi belli bir açıdan tanıyabiliyor. Dolayısıyla Face ID’nin yüzünüzün açık olan kısmını tanıması için Face ID yüzünüzü algılayana kadar kafanızı veya telefonu ayarlamaya özen gösterin. Ardından bu işlemi yüzünüzün diğer yarısı için yapın.

Yüzünüzün her iki yarısının da Face ID tarafından başarıyla taranmasının ardından maskeyi çıkarın ve yüzünüz açık bir şekilde telefonunuzun kilidini açmayı deneyin. Ardından maskeyi normal bir şekilde yüzünüze yeniden taktıktan sonra telefonun kilidin açmayı deneyin ve iPhone’unuzun maskeyle açılıp açılamayacağını görün.

Xianwu Lab’deki araştırmacılara göre bu yöntem, iPhone 11 modellerinde bile oldukça yüksek başarı oranlarına sahip ancak araştırmacılar, bu yöntemin zaman zaman çalışmayabileceğini de belirtmeden geçmediler. Bu yöntemin işe yaramamasının en büyük nedenlerinden biriyse maske tipi.

Araştırmacıların paylaştığı yazıya göre Face ID’yi resmen kandırdığınız bu yöntem, tüm maskeler için geçerli olmayabilir. Yazıya göre özellikle N95 tipi maskeler gibi filtre içeren ve katlanamayan maskeler için bu yöntem pek işe yaramıyor.