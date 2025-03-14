Windows 11'in Insider sürümüne gelen güncelleme ile Not Defteri artık yapay zekâ ile metin özetleme özelliğine kavuştu.

Windows’un en klasik araçlarından biri olan Not Defteri, yeni yapay zekâ özellikleri ile artık çok daha akıllı hâle geldi.

Şimdi ise Microsoft, basit bir metin düzenleyici olarak bilinen Not Defteri’ne yapay zekâ ile metin özetleme özelliğini getiriyor.

Not defteri ile metin nasıl özetlenir?

Yeni özellik, Windows Insider programındaki kullanıcılar tarafından test edilmeye başlandı. Kullanımı ise oldukça basit:

Özetlemek istediğiniz metni seçin.

Sağ tıklayıp "Özetle" seçeneğini tıklayın veya Ctrl + M kısayolunu kullanın.

Yapay zekâ, metni analiz ederek kısa ve anlamlı bir özet oluşturacak.

Üstelik özetin uzunluğunu ihtiyacınıza göre ayarlayabileceksiniz.

Hatırlayacağınız üzere Microsoft, geçtiğimiz aylarda yine Not Defteri için yapay zekâ destekli yeniden yazma özelliğini test etmeye başlamıştı.

Bu iki özellik ile birlikte artık herhangi bir ekstra araç kullanmadan Not Defteri'nden metinlerinizi düzenleyebilecek ve özetleyebileceksiniz.