Sevenlerinin üçüncü bir filmini beklediği O (It), bir film yerine bir diziyle yeniden dönüş yapabilir. Paylaşılan yeni bilgilere göre dizi, Pennywise'ı bu kez 1962 yılında gösterecek.

Stephen King’in ünlü romanından sinemaya uyarlanan It, 2017 yılındaki ilk filmin ardından 2019’da ikinci filmiyle yeniden sevenleriyle buluşmuştu. It: Chapter 3’ün gelip gelmeyeceği halen bir merak konusuyken bugün, bu beklentiyi zedeleyen, fakat yerine belki daha iyi, belki de daha kötü bir şey veren bir haber geldi.

Variety tarafından paylaşılan habere göre yakında Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacak olan HBO Max, It’in yeni bir dizisi üzerinde çalışmalara başladı. Şu anda “Welcome to Derry” olarak isimlendirilen dizinin filmler gibi günümüzde değil, geçmişte geçeceği bildirildi. Dizi, 1962 yılında yaşananları konu alacak.

It evreni daha da detaylı olabilir

Dizinin yönetmen koltuğunda kimi oturacağı henüz bilinmiyorken, It: Chapter 1 ve It: Chapter 2’nin yönetmeni Andy Muschietti’nin yeni dizide yapımcı olacağı ifade edildi. Dizi hakkında daha fazla detay bulunmuyorken, haberin doğru çıkması halinde It evreninin artık orijinal kitaptaki birçok detaya zaman ayırmasını bekleyebiliriz.

It evreninin baş karakteri olan Pennywise, her 27 yılda bir uyanarak insanların korktuğu şeylerin kılığına giriyor ve onları öldürüyor. Genellikle bir palyaço kılığında gösterilen karakter, milyonlarca yıl önce uzaydan Dünya’ya gelmiş, kendini izole etmek üzere kanalizasyonlara çekilmiştir. 1700’lü yılların başından beri de Derry’de yaşamaktadır.

Öte yandan bu dizi, serinin üçüncü filminin gelmeyeceği, bunun yerine bir dizinin geleceği anlamına da geliyor olabilir.