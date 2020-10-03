OnePlus 8T'nin Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Kılıf üreticisi Case-Mate, OnePlus'ın önümüzdeki günlerde tanıtılacak yeni akıllı telefonu 8T için yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüler, akıllı telefonun dörtlü arka kamera kurulumuyla geleceğini ve kamera tasarımının nasıl olacağını bir kez daha doğruladı.

Geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi serisi OnePlus 8 ailesini tanıtan Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus, yılın ikinci amiral gemisini tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus 8T olarak adlandırılması beklenen bu yeni akıllı telefonun, ekim ayının ilerleyen günlerinde tanıtılması bekleniyor. Resmi tanıtıma hâlâ 10 günden fazla bir zaman olsa da cihaza dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Daha önceki sızıntılarda OnePlus 8T'nin birçok donanım özelliği ve tasarım detayı ortaya çıkmıştı. Şimdiyse telefonun arka kamera modülünün nasıl olacağını bizlere gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Kılıf üreticisi Case-Mate tarafından yayınlanan görüntüler, önceki sızıntılardan çok da farklı bir şey iddia etmese de OnePlus 8T'nin dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını bir kez daha doğruluyor.

OnePlus 8T kamera tasarımı:

OnePlus 8T ile ilgili daha önceleri ortaya çıkan dedikodular, telefonun 64 MP'lik ana kameraya sahip olacağını söylüyordu. Ancak görüntülerin kaynağı, Çinli firmanın yeni amiral gemisinin 64 MP yerine 48 MP'lik bir ana kameraya sahip olacağını iddia ediyor. Bunun dışında cihazda 16 MP'lik ultra geniş açı sensörü, 5 MP'lik derinlik sensörü ve 2 MP'lik makro sensör olacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Ortaya çıkan diğer özelliklerden de bahsetmek gerekirse OnePlus 8T'nin 6,55 inç büyüklüğünde 120 Hz yenilemeyi destekleyen bir ekranla geleceğini ve telefonun bu yıl bir Pro modelinin olmayacağını biliyoruz. Ayrıca OnLeaks tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir sızıntı, cihazın 162,8 x 75,5 x 8,4 mm (kamera çıkıntısı dahil 9,3 mm) boyutlarında olacağını ortaya çıkarmıştı.

Donanım tarafına geçtiğimizdeyse kaynaklar, cihazın gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacağını ve 8 GB RAM'e sahip olacağını söylüyor. Yazılım tarafında Android 11 ile gelmesi muhtemel görünen cihaz, 65 W hızlı şarj desteğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.