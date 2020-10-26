OnePlus Nord N10 5G ve Nord N100 Tanıtıldı: İşte Fiyatları

OnePlus'ın orta ve giriş segmentteki en yeni fiyat/performans ürünleri olan OnePlus Nord N10 5G ve OnePlus Nord N100 tanıtıldı. Tasarımları birbirine fazlasıyla benzeyen akıllı telefonlar, içerik konusunda ise birbirlerinden ayrılıyorlar.

Geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirdiği lansmanda OnePlus Nord ile orta-üst segmentteki ilk akıllı telefonunu resmen tanıtan OnePlus, şimdi ise gerçek anlamda orta segmentteki ilk akıllı telefonu olan OnePlus Nord N10 5G ile giriş seviyedeki ilk akıllı telefonu olan OnePlus Nord N100’ü gün yüzüne çıkardı.

Her ikisi de OnePlus Nord gibi delikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkan akıllı telefonlardan hem Nord N10 5G hem de Nord N100’ün selfie kamerası, sol-üst köşedeki deliğe yerleştirilmiş durumda. Her iki akıllı telefonun da parmak izi sensörü cihazın arkasında bulunuyor ve sol-üst köşede dikdörtgen tasarımlı bir kamera modülü yer alıyor.

Gerçek fiyat/performans canavarı: OnePlus Nord N10 5G

Qualcomm’un orta segmentteki yeni işlemcilerinden Snapdragon 690’dan güç alan OnePlus Nord N10 5G’de 6 GB LPDDR4x RAM, 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca cihazın 512 GB’a kadar microSD kart desteğine sahip olduğunu da belirtelim. 6,49 inç büyüklüğünde Full HD+ 90Hz ekran ile gelen cihaz, Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekranında LCD panele sahip.

Her bütçeye uygun OnePlus telefon: Nord N100

OnePlus’ın giriş seviyedeki ilk akıllı telefonu olan OnePlus Nord N100, tasarım açısından Nord N10 5G’ye epey benzese de hem fiyat hem de özellikler açısından daha mütevazı bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. 6,52 inç HD+ LCD ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 460’tan güç alıyor ve 4 GB LPDDR4x RAM, 64GB UFS 2.1 dahili depolama sunuyor.

OnePlus Nord N10 5G özellikleri

İşlemci: Snapdragon 690

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,49 inç Full HD+ 90Hz LCD

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.300 mAh

İşletim Sistemi: Android 10, Oxygen OS 10.5

Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, NFC

OnePlus Nord N100 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 690

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6,52 inç HD+ LCD

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18 Whızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, Oxygen OS 10.5

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC

OnePlus, tanıtmış olduğu iki telefonla da seviyesinin en rekabetçi ürünlerinden ikisini ortaya koymuş durumda. Zira hem OnePlus Nord N10 5G, 329 euroluk (yaklaşık 3.143 TL + vergiler) fiyatıyla hem de OnePlus Nord N100 179 euroluk (yaklaşık 1.710 TL + vergiler) fiyatıyla özelliklerine göre oldukça bütçe dostu seçenekler olarak karşımıza çıkıyor.