Yeni bir iddiaya göre OnePlus ve Redmi, 2025'te çıkaracakları telefonlarda bataryaları ciddi anlamda büyütecek.

Akıllı telefon markaları, kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yenilikler getirmeye çalışıyorlar. Pil ömrünü bir üst seviyeye taşımak da bunlardan biri. Öyle ki her sene telefonların bataryalarının büyüdüğünü ve daha verimli hâle geldiğini görüyoruz.

Şimdi ise bu konuda önemli bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre yükselişte olan Çinli teknoloji devleri OnePlus ve Redmi, önümüzdeki yılki telefonlarında bataryaları ciddi oranda büyütmeyi düşünüyor.

7000 mAh ve üstü bataryalar kullanılacak

Aslında son zamanlarda çıkan telefonlarda bu durumu görmeye başlamıştı. Birçok amiral gemisi cihaz, 6000 mAh civarı bataryalarla geliyorlardı. Hatta ZTE’den Red Magic modelinin 7050 mAh bataryaya sahip olduğu bile görülmüştü.

Ancak yeni iddia, OnePlus ve Redmi’nin bu konudaki rekabeti çok daha ileriye taşıyacağını söylüyor. Buna göre şirketlerin 2025’te çıkaracağı telefonlarda 7000 mAh ve üstü bataryalar göreceğiz. Bu cihazların pil ömrü, tahmin edebileceğiniz gibi çok yüksek seviyelere çıkacak.

Henüz hangi modellerin buna dahil olduğu paylaşılmamış. Ancak tahminimiz OnePlus 14 ve Redmi K90 serisi gibi cihazlarda olacağı.