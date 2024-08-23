Astra, Corsa, Insignia, Mokka… Opel’in Bu Model İsimleri Nereden Geliyor, Anlamları Ne?

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Çoğumuz araba modellerini ezbere sayabiliyoruz ancak isimlerinin arkasındaki hikâyeyi pek fazla bilmiyoruz. Biz de bu içerikte Opel modellerinin isimleri nereden geliyor, araştırdık.

Astra, Corsa, Insignia, Mokka… Aslında bu isimler tesadüfen seçilmemiş.

Hepsinin kendine göre bir anlamı var. Tabii ki işin içinde satış ve pazarlama stratejileri de rol oynuyor.

"Astra", Latince "yıldız" anlamına geliyor. 

opel astra

1991'de Opel Kadett'in yerini alarak piyasaya sürülen Astra’nın ismi, İngilizce ve diğer dillerde çok daha kolay telaffuz edilsin diye seçilmiş. Latince "yıldız" anlamınını taşıyan "astrum" kelimesinden türeyen Astra, markanın ve modelin hedefinin yükseklerde olduğunu temsil ediyor. 

Opel’in B segmentindeki temsilcisi Corsa’ya bakalım.

opel corsa

İtalyancada yarış anlamına gelen ''Corsa'',  aracın dinamik karakterini vurgulamak, küçük ve çevik bir şehir otomobili olduğunu aktarmak için konulmuş. 

Vectra ve Insignia...

opel vectra

Her ne kadar üretimine 2008 yılında son verilse de Opel denince akla gelen modellerden biri de Vectra. Modelin ismi, ''hareket'', ''taşıyıcı'' gibi anlamlara gelen ''vektör'' kelimesinden türemiş. Opel, modele bu ismi vererek güçlü ve ileriye dönük bir otomobil olduğunu vurgulamak istemiş. (İleriye dönük kısmı pek gerçekleşmemiş sanki)

Vectra’nın yerini alan ve ilk defa 2009'da tanıtılan Insignia'nın adı da Latince kökenli ve ''bir kişinin veya bir grubun prestijini, rütbesinin simgeleyen nişan'' anlamına geliyor. Opel'in amiral gemisi modeline bu ismi vermesi çok şaşırtıcı değil. 

Adı üstünde: Opel Mokka

opel mokka

İlk olarak 2012’de tanıtılan Mokka da ismini Yemen'in de bir şehri ve bir kahve çeşidi olan mocha’dan alıyor. 

Hatta Opel, Mokka’nın bazı versiyonlarında kahve tonlarında iç detaylar da kullanmıştı:

2013 Opel Mokka, İç Dizaynı

Gelecek içeriklerimizde farklı markaların model isimlerini de inceleyeceğiz.

Peki siz yukarıdaki otomobillerden birini hiç kullandınız mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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