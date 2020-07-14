Oppo A12s Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, uygun fiyatı ve seviyesine göre şık tasarımı ile dikkat çeken Oppo A12s'i resmi olarak duyurdu. Hemen her bütçeye uygun bir fiyat etiketine sahip olan cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağını ise bilmiyoruz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, A12 ailesinin en yeni üyesi Oppo A12s’i resmi olarak duyurdu. İlginç bir şekilde Kamboçya'da tanıtılan yeni Oppo A12s, yaklaşık iki ay önce tanıtılan Oppo A12 ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Hatta aradaki tek fark bellek kapasiteleri ve renk seçenekleri desek çok da yanılmış olmayız.

Damla çentikli bir ekrana sahip olan yeni Oppo A12s, seviyesine göre kabul edilebilir ekran çerçevelerine sahip. Arka tarafta sol üst köşeye yatay olarak konumlandırılmış çift kamera yer alırken orta-üst kısımda ise yuvarlak bir fiziksel parmak izi tarayıcı bulunuyor. Cihaz, üst segment bir telefon izlenimi sunmasa da seviyesinden beklenen tasarım koşullarını karşılıyor.

6,22 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Oppo A12s, 3 GB RAM’e ve microSD kart ile artırılabilen 32 GB dahili depolama alanına sahip. 12 nm MediaTek Helio P35 işlemciden güç alan cihaz, günlük kullanım için yeterli performansı sunuyor.

Arka tarafta 12 MP ana kamera ve 2 MP ikincil bir sensöre sahip olan telefon, ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası barındırıyor. Kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 6.1 arayüzü ile çıkan Oppo A12s, 4.230 mAh bataryası ile bir günü rahatlıkla çıkaran bir kullanım süresi vadediyor.

Oppo A12s özellikleri

Ekran: 6,22 inç HD+, Gorilla Glass 3

İşlemci: MediaTek Helio P35

GPU: PowerVR GE8320

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB (SD kart ile arttırılabilir)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 6.1

Arka kamera: 13 MP + 2 MP

Ön kamera: 5 MP

Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS

Girişler: 3,5 mm kulaklık girişi

Batarya: 4.230 mAh

Oppo A12s fiyatı

İlk olarak lansmanının gerçekleştirildiği Kamboçya’da satışa sunulacak olan Oppo A12s, 129 dolarlık (yaklaşık 885 TL+vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.