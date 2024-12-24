OPPO A5 Pro tanıtıldı ve fiyatlar detaylarıyla paylaşıldı. OPPO A5 Pro, 6.7 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7300 işlemci ve 6000mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor.

OPPO, A serisinin yeni modeli A5 Pro’yu resmi olarak tanıttı. Güçlü donanımı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken A5 Pro, zorlu koşullarda bile yüksek performans sunabilmeyi hedefliyor. OPPO A5 Pro, 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip. 120Hz yenileme hızı ile akıcı bir görüntü deneyimi sağlayabiliyor.

1200 nit parlaklık ve 2160Hz ultra yüksek frekanslı PWM dimming desteğiyle görsel açıdan tatmin edici bir ekran performansı sağlıyor. MediaTek Dimensity 7300 işlemci ve Mali-G615 MC2 GPU ile gelen telefon, 12GB RAM ve 512GB depolama kapasitesine kadar seçenekler sunuyor. Android 15 işletim sistemi ve OPPO'nun ColorOS 15 arayüzü ile karşımıza çıkıyor.

OPPO A5 Pro özellikleri ve fiyatı

Kamera tarafında, 50MP çözünürlük sunan ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) desteği ile net ve kaliteli fotoğraflar çekiyor. 16MP çözünürlüğünde bir ön kamera selfie çekimleri için oldukça yeterli. OPPO A5 Pro'nun bataryası ise 6000mAh kapasiteye sahip ve 80W SuperVooc hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj edilebiliyor. IP69, IP68 ve IP66 sertifikaları ile suya, toza ve zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklı olan telefon, asgari standartlara göre testlerden başarıyla geçmiş ilk model olma özelliği taşıyor.

27 Aralık'ta satışa sunulacak olan OPPO A5 Pro, dört farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Fiyat bilgileri ise şu şekilde: