OPPO'nun Ekrana Gömülü Kameralı Prototipi Ortaya Çıktı

Akıllı telefon üreticisi OPPO'ya ait olduğu iddia edilen ekrana gömülü kameraya sahip bir telefonun fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda telefona ait hiçbir detaya yer verilmedi.

Akıllı telefon sektörü her ne kadar son zamanlarda neredeyse hiçbir yeniliğin gelmediği durağan bir devirden geçse de bu, çok yakında değişecek. Bugüne kadar gördüğümüz patentler ve görseller, akıllı telefonların geleceğini de ortaya koyuyordu. Artık ön kısmı tamamen ekrandan oluşan telefonlar hayatımızda büyük bir yer edinecek.

Elbette bu, ekrana gömülü kamera teknolojisi olarak bilinen teknoloji sayesinde gelişecek. Teknolojiyi pek çok akıllı telefon üreticisi şu anda geliştirmeye devam etse de bu konuda en önde gelen isimlerden birisi de OPPO'ydu. Hatta şirket, ilk ekrana gömülü kameraya sahip akıllı telefonunun prototipini geçtiğimiz sene düzenlediği konferansta göstermişti.

OPPO'nun yeni bir prototipi ortaya çıktı:

Ancak bu prototipin ardından OPPO, henüz ekrana gömülü kameraya sahip bir kameralı telefon piyasaya sürmedi. Bugünse şirketin bir başka ekrana gömülü kameralı telefon prototipi olduğu iddia edilen bir telefonun fotoğrafı paylaşıldı. Telefonun görüntüsü haricinde başka hiçbir detayı paylaşımda yer almadı.

Fotoğraftan gördüğümüz kadarıyla OPPO'nun prototipi olduğu iddia edilen telefon, aynı zamanda Google Pixel 5 gibi ekrana gömülü hoparlöre de sahipti. Telefonun arka kısmını görmüyor olsak da geçtiğimiz günlerde OPPO'nun ekrana gömülü kameralı bir telefonuna ait ortaya çıkan bir patent, bize telefonun daire şeklinde bir kamera kurulumuna yer verebileceğini söylüyor.

Ekrana gömülü kamera teknolojisine sahip ilk telefon birkaç ay önce ZTE tarafından piyasaya sürülmüştü. Axon 20 5G olarak adlandırılan orta segment akıllı telefon, ön kamera performansıyla pek çok kullanıcısını memnuniyetsiz bırakmıştı. Bu nedenle gözümüzü diğer şirketlerin de piyasaya süreceği ekrana gömülü kameralı telefonlara çevirmiş durumdayız.