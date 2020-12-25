OPPO, Farklı Tasarıma Sahip Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO'nun, dikine genişleyebilir ekrana sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin, bu telefon için ABD'li moda tasarımcısı Tom Ford ile iş birliği yaptığı söyleniyor.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarıyla son dönemlerin en dikkat çeken teknoloji şirketlerinden biri olan Çin merkezli OPPO, yeni nesil akıllı telefonları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirketin yeni Reno5 akıllı telefon ailesinin yakın zamanda duyurulması beklenirken OPPO, bir yandan da farklı tasarıma sahip cihazlar üzerinde çalışıyor.

İddiaların kaynağı, teknoloji sitesi LetsGoDigital'in ortaya çıkardığı belgelerden geliyor. Aktarılan detaylara göre Çinli üretici, genişleyebilir ekrana sahip bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Paylaşılan render görüntüleri ise bu cihazın nasıl görüneceğini ve cihazdaki mekaniklerin nasıl çalışacağını bizlere gösteriyor.

OPPO, yeni akıllı telefonu için moda tasarımcısı Tom Ford ile iş birliği yapmış olabilir:

Paylaşılan görüntülerde akıllı telefonun arka tarafında, dünyaca ünlü moda tasarımcısı Tom Ford ile birlikte tasarlandığını gösteren bir logo yer alıyor. Bu da OPPO'nun yeni telefonunu ABD'li moda tasarımcısı ile markalayabileceği anlamına geliyor.

Çalışma mekaniğinden de biraz bahsetmek gerekirse cihazda, eskiden popüler olan kızaklı telefonlardakine benzer bir sistem bulunuyor. Bu noktada cihazı kenarlarından tutup çekince ekran dikey olarak büyürken, kapandığında ise oldukça az yer kapladığını görebiliyoruz.

Cihazın arkasına baktığımızda burada dikdörtgen bir modül içerisine yatay şekilde dizilmiş üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Kameraların hemen altında 'OPPO X TOM FORD' şeklinde bir amblem ve onun altında da küçük bir LED flaş bulunuyor. Bu noktada deri kaplama ve metal çerçevenin de tasarım anlamında oldukça hoş göründüğü söylenebilir.

Şu anda tasarım aşamasında olduğu tahmin edilen bu akıllı telefon hakkında bilinenler sınırlı. Bu nedenle üretime girip girmeyeceği ya da ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Peki siz OPPO'nun bu ilginç telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.