OPPO'dan Etkileyici Özelliklere Sahip Konsept Ürünler

OPPO, üzerinde çalıştığı konsept ürünlerini duyurdu. Yapılan açıklamalarda, "X1 2021" olarak isimlendirilen ve sarılabilir ekranı olan bir telefona ve "AR Glass 2021" isimli bir artırılmış gerçeklik gözlüğüne değildi. Şirketin konsept ürünleri, sektöre yön verebilecek özelliklere sahip.

Son dönemlerin ses getiren teknoloji şirketlerinden OPPO, düzenlediği bir etkinlikte yeni konsept ürünlerini duyurdu. Şirketin duyurduğu ürünler arasında bir adet sarılabilir ekranlı akıllı telefon bir adetse artırılmış gerçeklik gözlüğü bulunuyor. Peki bu konsept ürünler, tüketicilere ne gibi yenilikler sunmayı amaçlıyor?

OPPO'nun konsept olarak hazırladığı sarılabilir ekranlı telefon, "X1 2021" olarak isimlendiriliyor. Normal koşullarda 6,7 inç büyüklüğe sahip olan telefon, sadece bir kenarına eklenmiş olan panelden çekildiğinde 7,4 inç büyüklüğe ulaşıyor. Bunu yapabilmek için özel bir teknoloji geliştirilen OPPO, özel motorlar, kaydırılabilen yatak sistemi ve özel bir de panel kullanıyor.

OPPO'nun sarılabilir ekranlı telefon konsepti işte böyle görünüyor

OPPO tarafından yapılan açıklamalarda bu akıllı telefonun teknik özelliklerine değinilmiyor. Ancak tek bir panele sahip olup uzatılabilen ekranlı bir telefon yapısı, OPPO hayranlarını daha şimdiden heyecanlandıracak gibi görünüyor. Telefonun gerçek bir ürün haline gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinemiyor.

OPPO'nun artırılmış gerçeklik gözlüğü ise parmak hareketlerini bile algılayabiliyor

OPPO'nun artırılmış gerçeklik destekli gözlüğünün ismi "AR Glass 2021" olarak belirlendi. Bir güneş gözlüğü kadar şık duran AR Glass 2021, doğal bir etkileşim sistemine sahip. Bu sayede de kullanıcılar, ufak parmak hareketleriyle bile bu gözlükle etkileşime girebiliyorlar. Şirket bu etkileşim sistemini, balıkgözü kameralar, ToF sensörleri ve mekansal konumlandırma sayesinde sağlıyor.

OPPO'nun yeni ürünleri oldukça etkileyici özellikler sunuyor olsa da son tüketiciler için hazır değiller. Ancak bahsedilen özellikler, OPPO'nun rakiplerini takip ettiği anlamına gelmiyor. Eğer şirket, konsept ürünlerindeki mevcut sorunları çözmeyi başarır ve son tüketiciye ulaşabilirse, şirketin sarılabilir ekran teknolojisi ve artırılmış gerçeklik konusunda rakiplerine öncü olacağını ifade edebiliriz.