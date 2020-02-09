Oppo Reno 3'ün Sürpriz Versiyonu 'Vitality' Duyuruldu

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Reno 3 serisi akıllı telefonlarını duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, bugün Çin'deki resmi sitesinde bu serinin sürpriz bir üyesini ön siparişe açtı. Oppo Reno 3 Vitality olarak isimlendirilen model, dikkat çekici özelliklere sahip gibi görünüyor.

Akıllı telefon piyasasında son dönemin dikkat çeken markalarından biri olan Oppo, bilindiği üzere geçtiğimiz yılın son günlerinde Reno 3 serisini tanıtmış ve bu seriye ait cihazların satışlarının yakında başlayacağını belirtmişti. 5G desteğiyle öne çıkan Oppo Reno 3 ve yüksek donanım özellikleriyle satışa sunulan Oppo Reno 3 Pro'nun ardından seriye sürpriz bir cihaz eklendi.

Oppo'nun sürpriz cihazı Reno 3 Vitality, Çin'de bir e-ticaret sitesinde ve Oppo'nun resmi satış sitesinde açılan sayfalarla birlikte duyuruldu. Firmanın şimdilik ön siparişe açtığı bu cihazın ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor ancak telefonun donanım özellikleri, bu resmi sayfalardan edinilebiliyor. Gelin Oppo'nun yeni cihazı Reno 3 Vitality'yi daha yakından tanıyalım.

Oppo Reno 3 Vitality nasıl bir telefon?

Oppo Reno 3 Vitality'nin nasıl bir cihaz olduğunu anlamak için öncelikle Reno 3 ve Reno 3 Pro ile arasındaki farklara göz atmak gerekiyor. Cihaz, Reno 3'teki Mediatek MT6885Z Dimension 1000L yerine Snapdragon 765 yonga setinden güç alıyor. Bu da Reno 3 Vitality'nin Reno 3'ten bir seviye daha hızlı olacağı anlamına geliyor. Bilindiği üzere Reno 3 Pro'da Snapdragon 765G kullanılmıştı. Bu nedenle Reno 3 Vitality'yi, Reno 3 ve Reno 3 Pro ile arasına konumlandırabiliriz.

Oppo Reno 3 Vitality'nin diğer cihazlardan bir başka farkı da kamera kurulumunda karşımıza çıkıyor. Resmi duyuruya göre Reno 3 Vitality, 48 MP ana kamerayla geliyor. Bilindiği gibi Reno 3'te bu rakam 64 MP'di. 8 GB RAM ve 128 GB dâhili hafızayla ön siparişe açılan cihazın Moonlight Black, Sky Mirror White ve Streamer Gold isminde 3 renk seçeneğinin bulunacağını da belirtelim.

Ön kamerası 32 MP olan Oppo Reno 3 Vitality'nin ekranıysa 6,4 inç olacak ve 1080x2400 piksel çözünürlüğü destekleyecek. 4.025 mAh'lik bir bataryayla gelecek olan cihazda 30 W hızlı şarj desteği bulunacak. Cihazın tüm özelliklerini ve fiyat bilgisini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Oppo Reno 3 Vitality özellikleri:

Ekran: 6,4 inçlik Süper AMOLED, 1080x2400 piksel çözünürlük

6,4 inçlik Süper AMOLED, 1080x2400 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765

Qualcomm Snapdragon 765 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşletim Sistemi: ColorOS 7

ColorOS 7 Renkler: Moonlight Black, Sky Mirror White ,Streamer Gold

Moonlight Black, Sky Mirror White ,Streamer Gold Bağlantı: 5G

5G Batarya: 4.025 mAh, 30 W hızlı şarj desteği

Oppo Reno 3 Vitality fiyatı:

Özelliklerine bakıldığında orta segmentte konumlandırılacağını söyleyebileceğimiz Oppo Reno 3 Vitality, şu anda Çin'de 430 dolar (vergiler hariç yaklaşık 2.900 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açık durumda. Ayrıca Oppo Reno 3 Vitality'nin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz net değil.