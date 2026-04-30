Otokar, Romanya’daki Automecanica SA’nın yüzde 96,77’sini yaklaşık 85 milyon euroya devralmak için satın alma sözleşmesi imzaladı. Şirket, izinlerin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği içinde zırhlı askeri araç üretimi yapacak.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki önemli oyuncularından Otokar, Avrupa’daki varlığını güçlendirecek dikkat çekici bir adım attı. Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Romanya merkezli Automecanica SA için satın alma sözleşmesini imzaladı.

Söz konusu anlaşma, Automecanica SA’nın sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınmasını kapsıyor. Gerekli yerel izinlerin alınmasıyla birlikte Otokar, Avrupa Birliği sınırları içinde zırhlı askeri araç üreten bir şirket hâline gelecek.

Otokar artık Avrupa Birliği içinde üretim yapmaya hazırlanıyor

Bu satın alma, yalnızca bir şirket devri olarak görülmemeli. Çünkü Otokar, bu hamleyle Avrupa savunma sanayii pazarında daha güçlü ve kalıcı bir konuma yerleşmeyi hedefliyor. Şirket artık sadece Türkiye’den araç ihraç eden bir üretici değil, Avrupa içinde üretim altyapısı kuran bir oyuncu olacak.

Romanya’daki yatırımın merkezinde ise Mediaş şehrindeki fabrika yer alıyor. 140 bin metrekarelik alana kurulu tesiste COBRA II araçlarının kesim, kaynak, boya ve montaj gibi üretim aşamalarının yapılması planlanıyor. Tesise NATO standartlarında modern altyapı da kazandırıldı.

Romanya’daki fabrikada üretimin ilk aşamaları başladı

Otokar’ın açıklamasına göre fabrikada üretimin ilk safhaları başlamış durumda. Montaj hattının ise haziran ayı itibarıyla devreye alınması planlanıyor. Romanya’daki işçi ve teknik personelin iş başı eğitim programlarının tamamlanmış olması da sürecin hızla ilerlediğini gösteriyor.

Bu süreç, Otokar’ın Romanya Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığı büyük COBRA II anlaşmasının devamı niteliğinde. Şirket, Türkiye’de üretilen ilk araçların teslimatını tamamladı ve 270’ten fazla COBRA II’nin geçtiğimiz aylarda Romanya’da göreve başladığı açıklandı.

Türkiye’nin en büyük zırhlı araç ihracatı da bu projenin parçası

Romanya Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihale kapsamında Otokar ile 27 Kasım 2024’te büyük bir sözleşme imzalanmıştı. Bu anlaşma, 1.059 adet 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç tedarikini kapsıyor. Sözleşmenin değeri ise KDV hariç yaklaşık 4,26 milyar RON seviyesinde.

Bu tutar yaklaşık 857 milyon euroya karşılık geliyor. Proje, Türkiye’nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük zırhlı araç ihracatı sözleşmesi olmasıyla öne çıkıyor. Yani Otokar’ın Romanya’daki satın alma hamlesi, oldukça büyük bir ihracat projesinin üretim tarafını da güçlendiriyor.

Otokar, Avrupa’da sadece tedarikçi olmak istemiyor

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Romanya yatırımının yalnızca sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmekten ibaret olmadığını belirtti. Özüner’e göre savunma sanayiinde ülkeler artık yerli üretim kabiliyeti, teknoloji transferi ve mühendislik kapasitesine daha fazla önem veriyor.

Otokar’ın hedefi de tam olarak burada devreye giriyor. Şirket, dost ve müttefik ülkeler için yalnızca bir araç tedarikçisi değil, yerel iş birlikleriyle üretim ve mühendislik kapasitesini artıran güvenilir bir iş ortağı olmak istiyor. Bu da Otokar’ın Avrupa’daki rolünü daha stratejik hâle getiriyor.