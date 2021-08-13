Perseid Meteor Yağmurunun Farklı İllerden Fotoğrafları

Her yıl bir kez gerçekleşen ve birkaç gün süren Perseid Meteor Yağmuru, Türkiye'de de büyüleyici anlar yaşattı. Havanın açık olduğu şehir merkezinden uzaktaki bölgelere akın eden vatandaşlar, saatte 70'e kadar yıldız kayması izlediler.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, yılda bir kez gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru'nun Türkiye'de de görülebileceğinden bahsetmiş, konuyla ilgili detaylı bilgi vermiştik. Beklenen doğa olayı gerçekleşti ve Türkiye dün gece, Perseid Meteor Yağmuru'nun etkisiyle benzersiz bir gece geçirdi. Havanın bulutsuz olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, meteor yağmurunu çıplak gözle izleme imkanı yakaladılar.

Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızın kalıntılarından oluşan Perseid Meteor Yağmuru, saatte 200'e kadar meteorun atmosfere girmesine yol açabiliyor. Bu da uzaya merakı olan insanlar için bir görsel şölen oluşturuyor. Türkiye'de ise saatte 70'e kadar "yıldız kayması" olayı gerçekleşti. Vatandaşlar da her yıl bir kez gerçekleşen ve birkaç gece devam eden Perseid Meteor Yağmuru'nun keyfini çıkarma imkanı yakalamış oldular.

Perseid Meteor Yağmuru'ndan çekilen bazı görüntüler

*Kütahya

*İzmir

*İstanbul

*Osmaniye

*Diyarbakır