eFootball PES 2021’in Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Bu yılın merakla beklenen futbol oyunlarından PES 2021'in çıkış tarihi, Avustralya Sınıflandırma Kurulu’nun web sitesinde ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Konami, eFootball PES 2021'in çıkış tarihi için 15 Eylül 2020 tarihini planlıyor.

Geliştiriciliğini Japonya merkezli Konami’nin üstlendiği PES, FIFA ile birlikte dünyanın en popüler futbol oyun serilerinden biri olarak biliniyor. Her sene yeni bir oyunla futbol severlerin karşısına çıkan seri, bu yılın ilerleyen dönemlerinde eFootball PES 2021 ile geri dönmeye hazırlanıyor. Oyun severlerin merakla beklediği yeni oyunun ne zaman çıkacağıysa merak ediliyor.

Şu anda ortalıkta dolaşan söylentiler, PES 2021’in esasında PES 2020 için bir sezon güncellemesi olacağı yönünde. Bu bilgiler, Avustralya’da film, video oyunu ve yayımları sınıflara ayıran bir kurul olan Avustralya Sınıflandırma Kurulu’nun web sitesinden geliyor. Yayınlanan içerikte, oyunun çıkış tarihi de açık bir şekilde işaret ediliyor.

Konami, PES 2021’in çıkış tarihi için 15 Eylül 2020’yi planlıyor:

Avustralya Sınıflandırma Kurulu’nun yanı sıra diğer pek çok web sitesi de PES 2021’e dair benzer bilgiler paylaşmaya başladı. Sosyal medyada da dolaşan bu bilgilere göre eFootball Pro Evolution Soccer 2021’in çıkış tarihi için 15 Eylül 2020 tarihi planlanıyor.

Bu iddiaların doğruluğu henüz bilinmiyor ancak PES 2020’nin de geçtiğimiz yıl 10 Eylül’de piyasaya sürüldüğünü göz önüne alırsak, önümüzdeki eylül ayında yeni bir PES oyununun piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel görünüyor.

Bildiğiniz gibi Konami’nin futbol oyunu tarafındaki en büyük rakibi, FIFA serisinin sahibi olan Electronic Arts. Amerika merkezli şirket, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni oyunu FIFA 2021’in duyurusunu yapmış ve çıkış tarihi için 9 Ekim’i işaret etmişti.

Bu noktada PES oyunlarının son yıllarda FIFA oyunlarından daha önce piyasaya sürüldüğünü, benzer bir taktiğin bu yıl da uygulanabileceğini varsayabiliriz. Söylentiler her ne kadar sağlam kaynaklara dayansa da bu çıkış tarihinin şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu, PES 2021’in gerçek çıkış tarihini öğrenmek için Konami’den gelecek bir açıklamayı beklememiz gerektiğini de unutmamak gerekiyor.